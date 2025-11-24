Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251124/v-krymu-i-sevastopole-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-1151135835.html
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели сообщает пресс-служба Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что больше, чем неделей ранее, на 16,3 %, уточнили в ведомстве.Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, отмечают специалисты.Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь напомнила в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове продолжается вакцинальная кампания населения против гриппа. Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, орви
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ выросла в Крыму и Севастополе

19:31 24.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 6735 человек <...> Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,4%", – говорится в сообщении.
В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что больше, чем неделей ранее, на 16,3 %, уточнили в ведомстве.
Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, отмечают специалисты.
Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь напомнила в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове продолжается вакцинальная кампания населения против гриппа. Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
 
