https://crimea.ria.ru/20251124/v-krymu-i-sevastopole-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-1151135835.html
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели сообщает пресс-служба Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T19:31
2025-11-24T19:31
2025-11-24T19:31
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
орви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51ed9297f8e868d8fdd67bae01f8f68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что больше, чем неделей ранее, на 16,3 %, уточнили в ведомстве.Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, отмечают специалисты.Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь напомнила в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове продолжается вакцинальная кампания населения против гриппа. Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемостьВакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуВ России разработали новый тест для диагностики вируса денге
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_152f13c5ca6fc44f225a47d399011553.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, орви
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ выросла в Крыму и Севастополе