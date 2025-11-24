В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ

https://crimea.ria.ru/20251124/v-krymu-i-sevastopole-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-1151135835.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что больше, чем неделей ранее, на 16,3 %, уточнили в ведомстве.Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, отмечают специалисты.Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь напомнила в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове продолжается вакцинальная кампания населения против гриппа. Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемостьВакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуВ России разработали новый тест для диагностики вируса денге

