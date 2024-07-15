https://crimea.ria.ru/20240715/v-krymu-otremontiruyut-uchastok-trassy-ot-perevalnogo-do-alushty-1138875782.html

В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты

В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты - РИА Новости Крым, 15.07.2024

В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты

Трассу Ялта – Алушта – Симферополь – граница с Херсонской областью отремонтируют на 16-километровом участке от Перевального до Алушты. Как сообщает в... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T18:44

2024-07-15T18:44

2024-07-15T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Трассу Ялта – Алушта – Симферополь – граница с Херсонской областью отремонтируют на 16-километровом участке от Перевального до Алушты. Как сообщает в понедельник Служба автомобильных дорог Крыма, проект первого этапа строительства и реконструкции одобрен экспертами Главгосэкспертизы.На участке устроят транспортную развязку, шесть мостов и путепроводов, четыре подземных пешеходных перехода. В ведомстве также напомнили о продолжении второго этапа работ по строительству 7,8-километрового объезда Алушты, где сейчас переустраивают инженерные коммуникации, укладывают земляное полотно, возводят искусственные сооружения."Участок автомобильной дороги от Перевального до Алушты будет реконструирован, а на участке устройства обхода Алушты строится новая дорога – это является продолжением усовершенствованной, современной и устойчивой транспортной связи главной транспортной артерии полуострова Крым – автомобильной дорогой "Таврида" с южным побережьем Крыма и его крупными курортными городами", – рассказали в Службе автодорог.В Крыму также строят новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма, на участке Льговское – Грушевка – Судак. В рамках первого этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке. Работы на объектах ведутся в рамках государственной программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологийНа безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублейСколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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