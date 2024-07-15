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В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
Трассу Ялта – Алушта – Симферополь – граница с Херсонской областью отремонтируют на 16-километровом участке от Перевального до Алушты. Как сообщает в... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T18:44
2024-07-15T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Трассу Ялта – Алушта – Симферополь – граница с Херсонской областью отремонтируют на 16-километровом участке от Перевального до Алушты. Как сообщает в понедельник Служба автомобильных дорог Крыма, проект первого этапа строительства и реконструкции одобрен экспертами Главгосэкспертизы.На участке устроят транспортную развязку, шесть мостов и путепроводов, четыре подземных пешеходных перехода. В ведомстве также напомнили о продолжении второго этапа работ по строительству 7,8-километрового объезда Алушты, где сейчас переустраивают инженерные коммуникации, укладывают земляное полотно, возводят искусственные сооружения."Участок автомобильной дороги от Перевального до Алушты будет реконструирован, а на участке устройства обхода Алушты строится новая дорога – это является продолжением усовершенствованной, современной и устойчивой транспортной связи главной транспортной артерии полуострова Крым – автомобильной дорогой "Таврида" с южным побережьем Крыма и его крупными курортными городами", – рассказали в Службе автодорог.В Крыму также строят новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма, на участке Льговское – Грушевка – Судак. В рамках первого этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке. Работы на объектах ведутся в рамках государственной программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологийНа безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублейСколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай
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новости крыма, крым, новости, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, херсонская область, ялта, симферополь, перевальное, алушта, главгосэкспертиза, служба автомобильных дорог республики крым
В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты

В Крыму отремонтируют участок трассы Ялта – Симферополь – граница с Херсонской областью

18:44 15.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог в Херсонской области
Ремонт дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Трассу Ялта – Алушта – Симферополь – граница с Херсонской областью отремонтируют на 16-километровом участке от Перевального до Алушты. Как сообщает в понедельник Служба автомобильных дорог Крыма, проект первого этапа строительства и реконструкции одобрен экспертами Главгосэкспертизы.

"В рамках первого этапа будет выполнена реконструкция участка с доведением его до параметров автомобильной дороги технической категории IВ при прохождении вне населенных пунктов и категории "магистральная улица общегородского значения второго класса" при прохождении в черте застройки населенных пунктов", – сказано в сообщении.

На участке устроят транспортную развязку, шесть мостов и путепроводов, четыре подземных пешеходных перехода. В ведомстве также напомнили о продолжении второго этапа работ по строительству 7,8-километрового объезда Алушты, где сейчас переустраивают инженерные коммуникации, укладывают земляное полотно, возводят искусственные сооружения.
"Участок автомобильной дороги от Перевального до Алушты будет реконструирован, а на участке устройства обхода Алушты строится новая дорога – это является продолжением усовершенствованной, современной и устойчивой транспортной связи главной транспортной артерии полуострова Крым – автомобильной дорогой "Таврида" с южным побережьем Крыма и его крупными курортными городами", – рассказали в Службе автодорог.
В Крыму также строят новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма, на участке Льговское – Грушевка – Судак. В рамках первого этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке. Работы на объектах ведутся в рамках государственной программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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Новости КрымаКрымНовостиРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуХерсонская областьЯлтаСимферопольПеревальноеАлуштаГлавгосэкспертизаСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
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