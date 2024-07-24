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Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца года - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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https://crimea.ria.ru/20240724/skolko-dorog-otremontiruyut-v-simferopole-do-kontsa-goda-1139083760.html
Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца года
Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца года - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца года
В Симферополе за минувший период года отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T08:32
2024-07-24T08:32
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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новости крыма
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симферополь
анатолий тараненко
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе за минувший период года отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.По его словам, в рамках первого блока работ по текущему ремонту уже отремонтировано 20 автомобильных дорог. И работы продолжаются, уточнил он.В рамках второго этапа будут ремонтировать участки главных транспортных артерий крымской столицы и второстепенные улицы, а также те, на которые после ремонта могут перенаправить транспортные потоки. При составлении перечня объектов, требующих ремонта, учитываются также обращения граждан, отметил Тараненко.Он уточнил, что капитальные и текущие ремонты дорог осуществляются на федеральные средства. Заказчиком таких работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма. Что касается содержания автодорог, то за эти мероприятия отвечает администрация Симферополя и финансируются они из средств республиканского и муниципального бюджетов.Накануне глава дептранса Севастополя рассказал, как продвигаются работы по всем объектам в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и когда все они будут завершены. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового "Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – ПутинКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма, симферополь, анатолий тараненко, городская среда
Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца года

В Симферополе в текущем году отремонтируют более 20 километров дорог

08:32 24.07.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе
Ремонт улицы Толстого в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе за минувший период года отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
По его словам, в рамках первого блока работ по текущему ремонту уже отремонтировано 20 автомобильных дорог. И работы продолжаются, уточнил он.
"На данный момент у нас есть план второго этапа проведения работ. Это тоже порядка 10 километров дорог. Сейчас мы дорабатываем определенные штрихи, и этот вопрос тоже будет реализовываться", – сказал Тараненко.
В рамках второго этапа будут ремонтировать участки главных транспортных артерий крымской столицы и второстепенные улицы, а также те, на которые после ремонта могут перенаправить транспортные потоки. При составлении перечня объектов, требующих ремонта, учитываются также обращения граждан, отметил Тараненко.
Он уточнил, что капитальные и текущие ремонты дорог осуществляются на федеральные средства. Заказчиком таких работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма. Что касается содержания автодорог, то за эти мероприятия отвечает администрация Симферополя и финансируются они из средств республиканского и муниципального бюджетов.
Накануне глава дептранса Севастополя рассказал, как продвигаются работы по всем объектам в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и когда все они будут завершены.
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Радио "Спутник в Крыму"Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКрымНовости КрымаСимферопольАнатолий ТараненкоГородская среда
 
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