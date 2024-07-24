https://crimea.ria.ru/20240724/skolko-dorog-otremontiruyut-v-simferopole-do-kontsa-goda-1139083760.html

Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца года

Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца года - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца года

В Симферополе за минувший период года отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T08:32

2024-07-24T08:32

2024-07-24T08:32

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

крым

новости крыма

радио "спутник в крыму"

симферополь

анатолий тараненко

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе за минувший период года отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.По его словам, в рамках первого блока работ по текущему ремонту уже отремонтировано 20 автомобильных дорог. И работы продолжаются, уточнил он.В рамках второго этапа будут ремонтировать участки главных транспортных артерий крымской столицы и второстепенные улицы, а также те, на которые после ремонта могут перенаправить транспортные потоки. При составлении перечня объектов, требующих ремонта, учитываются также обращения граждан, отметил Тараненко.Он уточнил, что капитальные и текущие ремонты дорог осуществляются на федеральные средства. Заказчиком таких работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма. Что касается содержания автодорог, то за эти мероприятия отвечает администрация Симферополя и финансируются они из средств республиканского и муниципального бюджетов.Накануне глава дептранса Севастополя рассказал, как продвигаются работы по всем объектам в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и когда все они будут завершены. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового "Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах – ПутинКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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