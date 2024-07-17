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Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
Движение грузового транспорта ограничат на трассе "Таврида" под Севастополем, водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T11:35
2024-07-17T11:35
2024-07-17T11:35
крым
севастополь
транспорт
трасса таврида
логистика
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта ограничат на трассе "Таврида" под Севастополем, водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом. Об этом сообщает дептранс города.Кроме того, на этом участке продолжает действовать ограничение максимальной разрешенной скорости 60 км/ч. Запрет на проезд будет действовать до 31 декабря 2024 года.Объехать закрытый участок водители большегрузов смогут через Президентскую дорогу и Инкерман.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком ограничат движение транспортаНа безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублейВ Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, севастополь, транспорт, трасса таврида, логистика, ограничение движения
Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
На трассе "Таврида" под Севастополем с 5 августа ограничат движение грузовиков