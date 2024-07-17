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Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
Движение грузового транспорта ограничат на трассе "Таврида" под Севастополем, водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T11:35
2024-07-17T11:35
крым
севастополь
транспорт
трасса таврида
логистика
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта ограничат на трассе "Таврида" под Севастополем, водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом. Об этом сообщает дептранс города.Кроме того, на этом участке продолжает действовать ограничение максимальной разрешенной скорости 60 км/ч. Запрет на проезд будет действовать до 31 декабря 2024 года.Объехать закрытый участок водители большегрузов смогут через Президентскую дорогу и Инкерман.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком ограничат движение транспортаНа безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублейВ Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий
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крым, севастополь, транспорт, трасса таврида, логистика, ограничение движения
Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков

На трассе "Таврида" под Севастополем с 5 августа ограничат движение грузовиков

11:35 17.07.2024
 
© Дептранс СевастополяС 5 августа перед спуском на участке "Тавриды" вводится ограничение движения грузового транспорта
С 5 августа перед спуском на участке Тавриды вводится ограничение движения грузового транспорта
© Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта ограничат на трассе "Таврида" под Севастополем, водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом. Об этом сообщает дептранс города.
"С 5 августа перед спуском на участке трассы "Таврида" вводится ограничение движения грузового транспорта. Перед въездом на спуск будут установлены знаки дорожного движения 3.2 "Движение запрещено" совместно с табличкой 8.4.1 "Вид транспортного средства", - говорится в сообщении.
Кроме того, на этом участке продолжает действовать ограничение максимальной разрешенной скорости 60 км/ч. Запрет на проезд будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Объехать закрытый участок водители большегрузов смогут через Президентскую дорогу и Инкерман.
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КрымСевастопольТранспортТрасса ТавридаЛогистикаОграничение движения
 
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