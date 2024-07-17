https://crimea.ria.ru/20240717/uchastok-trassy-tavrida-pod-sevastopolem-zakroyut-dlya-gruzovikov-1138926046.html

Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков

Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков

Движение грузового транспорта ограничат на трассе "Таврида" под Севастополем, водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T11:35

2024-07-17T11:35

2024-07-17T11:35

крым

севастополь

транспорт

трасса таврида

логистика

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта ограничат на трассе "Таврида" под Севастополем, водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом. Об этом сообщает дептранс города.Кроме того, на этом участке продолжает действовать ограничение максимальной разрешенной скорости 60 км/ч. Запрет на проезд будет действовать до 31 декабря 2024 года.Объехать закрытый участок водители большегрузов смогут через Президентскую дорогу и Инкерман.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком ограничат движение транспортаНа безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублейВ Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий

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севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, транспорт, трасса таврида, логистика, ограничение движения