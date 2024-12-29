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Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году
Возраст выхода на пенсию для россиян в 2025 году останется таким же, как и в 2024 году и составит для женщин 58 лет, для мужчин – 63 года. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T20:37
2024-12-29T20:37
2024-12-29T20:37
радио "спутник в крыму"
светлана бондаренко
пенсия
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Возраст выхода на пенсию для россиян в 2025 году останется таким же, как и в 2024 году и составит для женщин 58 лет, для мужчин – 63 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала начальник управления установления пенсий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Светлана Бондаренко.Бондаренко рассказала также об индексации пенсий работающих пенсионеров – норме закона, которая была отменена в 2016 году и снова введена с 1 января 2025 года."С 1 января 2025 года выплата страховой пенсии будет производиться с учетом индексации всем, независимо от того, работает человек или не работает", – объяснила специалист.Если гражданин на 2024 год не работал или первый раз вышел на пенсию, он получит 7% индексации, подчеркнула гостья эфира."Но, если человек вышел на пенсию в 2020 году и все время работал, мы как Социальный фонд ежегодно проводим начисление пенсии с учетом индексации, но выплата идет без учета индексации. В нашей базе имеются две суммы размера пенсии. Иногда это на лицевых счетах можно увидеть. Пенсионеры говорят: вот у меня тут указана такая пенсия, а я получаю другую. А там может быть указана начисленная пенсия на выплату, а ему, как работающему, идет меньше", – привела пример начальник управления.При этом она подчеркнула, что если в последующем при увольнении гражданину восстанавливают выплату индексации за все предыдущее время с месяца, следующего за месяцем увольнения:"Если длительное время человек не увольнялся, то бывает разница и 8, и в 10 тысяч рублей пенсии. То есть это существенно".По словам Бондаренко, на 1 января 2025 года будут проиндексированы только страховые пенсии, но всех трех видов: пенсия по старости, пенсия по инвалидности и пенсия по потере кормильца. Пенсии же социальные должны подлежать индексации с 1 апреля 2025 года.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана бондаренко, пенсия, новости, россия
Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году
Какие пенсии будут проиндексированы с 1 января 2025 года и на сколько
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым.
Возраст выхода на пенсию для россиян в 2025 году останется таким же, как и в 2024 году и составит для женщин 58 лет, для мужчин – 63 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказала начальник управления установления пенсий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Светлана Бондаренко.
"Но есть два необходимых условия: у гражданина должно быть не менее 15 лет страхового стажа, а также индивидуальный коэффициент человека, выходящего на пенсию, должен на 2024 год составлять 28,2", – сказала она.
Бондаренко рассказала также об индексации пенсий работающих пенсионеров – норме закона, которая была отменена в 2016 году и снова введена с 1 января 2025 года.
"С 1 января 2025 года выплата страховой пенсии будет производиться с учетом индексации всем, независимо от того, работает человек или не работает", – объяснила специалист.
Если гражданин на 2024 год не работал или первый раз вышел на пенсию, он получит 7% индексации, подчеркнула гостья эфира.
"Но, если человек вышел на пенсию в 2020 году и все время работал, мы как Социальный фонд ежегодно проводим начисление пенсии с учетом индексации, но выплата идет без учета индексации. В нашей базе имеются две суммы размера пенсии. Иногда это на лицевых счетах можно увидеть. Пенсионеры говорят: вот у меня тут указана такая пенсия, а я получаю другую. А там может быть указана начисленная пенсия на выплату, а ему, как работающему, идет меньше", – привела пример начальник управления.
При этом она подчеркнула, что если в последующем при увольнении гражданину восстанавливают выплату индексации за все предыдущее время с месяца, следующего за месяцем увольнения:
"Если длительное время человек не увольнялся, то бывает разница и 8, и в 10 тысяч рублей пенсии. То есть это существенно".
По словам Бондаренко, на 1 января 2025 года будут проиндексированы только страховые пенсии, но всех трех видов: пенсия по старости, пенсия по инвалидности и пенсия по потере кормильца. Пенсии же социальные должны подлежать индексации с 1 апреля 2025 года.