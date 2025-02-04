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Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря
Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря
В Роспотребнадзоре не обнаружили несоответствия гигиеническим нормам рыбы, выловленной в зоне ЧС в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T16:45
2025-02-04T17:03
черное море
роспотребнадзор
рыба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре не обнаружили несоответствия гигиеническим нормам рыбы, выловленной в зоне ЧС в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно ведут контроль в зоне ЧС. На данный момент взято уже 6,3 тысяч проб воздуха, 2,2 тысяч проб питьевой воды, проведено 2,7 тысяч исследований песка и 950 - морской воды. Специалисты взяли на анализ около пятисот готовых блюд на объектах общепита.Для оценки рисков и предупреждения негативного воздействия на здоровье граждан создан научный консорциум, в который вошли научные организации, исследовательские институты нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН, университеты. Консорциум возглавил Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.Согласно утренней сводке МЧС, в Крыму за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии. От следов мазута очищено больше двухсот километров берега. В севастопольском регионе сотрудники спасательного ведомства обследуют 165 километров берега. Уже собрано 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн вывезено.Накануне новые выбросы мазута зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы
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РИА Новости Крым
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Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря

Рыба из зоны ЧС в Черном море пригодна для употребления в пищу – Роспотребнадзор

16:45 04.02.2025 (обновлено: 17:03 04.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЛодки у входа в бухту Балаклавы
Лодки у входа в бухту Балаклавы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре не обнаружили несоответствия гигиеническим нормам рыбы, выловленной в зоне ЧС в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.
"Проведено около тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно ведут контроль в зоне ЧС. На данный момент взято уже 6,3 тысяч проб воздуха, 2,2 тысяч проб питьевой воды, проведено 2,7 тысяч исследований песка и 950 - морской воды. Специалисты взяли на анализ около пятисот готовых блюд на объектах общепита.
"По состоянию на сегодняшний день превышений норм не зафиксировано, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке", - резюмировали в Роспотребнадзоре.
Для оценки рисков и предупреждения негативного воздействия на здоровье граждан создан научный консорциум, в который вошли научные организации, исследовательские институты нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН, университеты. Консорциум возглавил Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.
Согласно утренней сводке МЧС, в Крыму за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии. От следов мазута очищено больше двухсот километров берега. В севастопольском регионе сотрудники спасательного ведомства обследуют 165 километров берега. Уже собрано 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн вывезено.
Накануне новые выбросы мазута зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Черное мореРоспотребнадзорРыбаРыбный промысел в КрымуЭкологияНовостиНовости КрымаРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктов
 
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