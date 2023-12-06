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В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей выявлено на 17,1% больше случаев заболевания, сообщают в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T06:03
2023-12-06T06:03
2023-12-06T06:03
орви
грипп
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анна попова
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здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей выявлено на 17,1% больше случаев заболевания, сообщают в Роспотребнадзоре.При этом от болезни уже привились 75,6 миллионов россиян."Помимо вакцинации и простых профилактических правил, мы рекомендуем в детских и образовательных учреждениях усилить утренние фильтры для выявления заболевших. Регионы уже самостоятельно принимают решения и частично или полностью переводят школы на дистанционное обучение, если в учреждении по болезни отсутствует более 20% детей. Тоже касается и детских садиков", - заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Прививочная кампания против гриппа продлится до конца декабря, добавили в ведомстве.В Крыму эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в возрастной группе от 15 лет и старше, сообщили накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Кроме того, ухудшилась ситуация с корью – с октября 2023 года на полуострове зафиксировано уже восемь случаев заболевания. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская напомнила, что в республике и на всей территории РФ продолжается иммунизация против этого вируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в России растет заболеваемость корьюВ Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средстваРоспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму
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орви, грипп, роспотребнадзор, анна попова, вакцина, вакцинация, общество, здравоохранение в россии, новости
В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла более чем на 17%
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей выявлено на 17,1% больше случаев заболевания, сообщают в Роспотребнадзоре.
"Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения, при этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года", - уточняется на сайте ведомства.
При этом от болезни уже привились 75,6 миллионов россиян.
"Помимо вакцинации и простых профилактических правил, мы рекомендуем в детских и образовательных учреждениях усилить утренние фильтры для выявления заболевших. Регионы уже самостоятельно принимают решения и частично или полностью переводят школы на дистанционное обучение, если в учреждении по болезни отсутствует более 20% детей. Тоже касается и детских садиков", - заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Прививочная кампания против гриппа продлится до конца декабря, добавили в ведомстве.
В Крыму эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в возрастной группе от 15 лет и старше
, сообщили накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Кроме того, ухудшилась ситуация с корью – с октября 2023 года на полуострове зафиксировано уже восемь случаев заболевания
. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская напомнила, что в республике и на всей территории РФ продолжается иммунизация против этого вируса.
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