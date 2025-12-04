Рейтинг@Mail.ru
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/neudachnaya-sdelka-krymchanka-zaplatila-45-tysyach-za-prodazhu-svoey-zhe-shuby-1151400579.html
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
Жительница Красноперекопска дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы через интернет-сайт, сообщают в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T11:48
2025-12-04T11:48
крым
новости крыма
красноперекопск
кража
шуба
уголовный кодекс
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79d536379ed2fb48bad2a46774f4c709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Жительница Красноперекопска дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы через интернет-сайт, сообщают в полиции Крыма.По данным правоохранителей, с женщиной в соцсетях связался якобы заинтересованный покупатель. Он заявил о желании купить шубу, но пояснил, что для перевода денег надо перейти по сторонней ссылке. Далее продавец должна была ввести свои банковские данные якобы для получения оплаты, но в итоге вместо прибавки на своем счету крымчанка ушла в минус.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Ранее сообщалось, что мошенники за неделю украли у крымчан больше 14,5 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенниковБонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенниковОбезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
крым
красноперекопск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_07583282c1392a8cca3ba48d37ffbd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, красноперекопск, кража, шуба, уголовный кодекс, мвд по республике крым
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы

Крымчанка дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы

11:48 04.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Жительница Красноперекопска дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы через интернет-сайт, сообщают в полиции Крыма.
По данным правоохранителей, с женщиной в соцсетях связался якобы заинтересованный покупатель. Он заявил о желании купить шубу, но пояснил, что для перевода денег надо перейти по сторонней ссылке. Далее продавец должна была ввести свои банковские данные якобы для получения оплаты, но в итоге вместо прибавки на своем счету крымчанка ушла в минус.
"Затем лжепокупатель направил потерпевшую в так называемую "группу поддержки", где в ходе переписки у нее списали еще денежные средства. В результате за один день женщина лишилась более 45 000 рублей", – добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее сообщалось, что мошенники за неделю украли у крымчан больше 14,5 млн рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенников
Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
 
КрымНовости КрымаКрасноперекопскКражаШубаУголовный кодексМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01В Севастополе закрыли рейд
12:43В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции
12:36Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
12:21Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:13Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
11:58Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
11:48Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
11:41Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
11:26Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками
11:17Солнце бунтует: сильная вспышка уровня М произошла в четверг
11:06Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
10:52"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
10:41Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
10:36Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
10:25Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
10:14Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
10:03Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
09:57Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
09:38С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
09:25Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
Лента новостейМолния