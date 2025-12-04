https://crimea.ria.ru/20251204/neudachnaya-sdelka-krymchanka-zaplatila-45-tysyach-za-prodazhu-svoey-zhe-shuby-1151400579.html
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
Жительница Красноперекопска дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы через интернет-сайт, сообщают в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T11:48
2025-12-04T11:48
2025-12-04T11:48
крым
новости крыма
красноперекопск
кража
шуба
уголовный кодекс
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79d536379ed2fb48bad2a46774f4c709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Жительница Красноперекопска дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы через интернет-сайт, сообщают в полиции Крыма.По данным правоохранителей, с женщиной в соцсетях связался якобы заинтересованный покупатель. Он заявил о желании купить шубу, но пояснил, что для перевода денег надо перейти по сторонней ссылке. Далее продавец должна была ввести свои банковские данные якобы для получения оплаты, но в итоге вместо прибавки на своем счету крымчанка ушла в минус.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Ранее сообщалось, что мошенники за неделю украли у крымчан больше 14,5 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенниковБонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенниковОбезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
крым
красноперекопск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_07583282c1392a8cca3ba48d37ffbd23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, красноперекопск, кража, шуба, уголовный кодекс, мвд по республике крым
Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
Крымчанка дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы