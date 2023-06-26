https://crimea.ria.ru/20230626/pyat-dney-posle-chp-na-chongarskom-mostu--kak-proekhat-v-krym-1129627687.html

Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым

Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым

Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в понедельник по новому сухопутному пути отправилось более 80... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T12:18

2023-06-26T12:18

2023-06-26T12:18

новости

чонгарский мост

удар всу по мосту на чонгаре

чонгар

сво

николай лукашенко

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в понедельник по новому сухопутному пути отправилось более 80 большегрузов. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме, добавил ЛукашенкоВ целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через пункт пропуска Перекоп движутся исключительно грузовые машины и фургоны, через пункт пропуска Армянск – легковые автомобили и рейсовые автобусы.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.Читайте также на РИА Новости Крым:Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с КрымомПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230625/kak-idet-vosstanovlenie-chongarskogo-mosta-1129612611.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, чонгар, сво, николай лукашенко, владимир сальдо