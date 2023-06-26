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Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым
Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым
Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в понедельник по новому сухопутному пути отправилось более 80... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T12:18
2023-06-26T12:18
новости
чонгарский мост
удар всу по мосту на чонгаре
чонгар
сво
николай лукашенко
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в понедельник по новому сухопутному пути отправилось более 80 большегрузов. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме, добавил ЛукашенкоВ целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через пункт пропуска Перекоп движутся исключительно грузовые машины и фургоны, через пункт пропуска Армянск – легковые автомобили и рейсовые автобусы.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.Читайте также на РИА Новости Крым:Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с КрымомПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
https://crimea.ria.ru/20230625/kak-idet-vosstanovlenie-chongarskogo-mosta-1129612611.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, чонгар, сво, николай лукашенко, владимир сальдо
Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым

Чонгарский мост закрыт – работа пунктов пропуска в Крым

12:18 26.06.2023
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоЧонгарский мост
Чонгарский мост
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в понедельник по новому сухопутному пути отправилось более 80 большегрузов. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"Пропускные пункты на границе Республики Крым и Херсонской области работают в штатном режиме. Сегодня утром в организованной колонне по новому сухопутному пути отправилось более 80 большегрузных машин", - написал руководитель ведомства в своем Telegram-канале.
Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме, добавил Лукашенко
В целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через пункт пропуска Перекоп движутся исключительно грузовые машины и фургоны, через пункт пропуска Армянск – легковые автомобили и рейсовые автобусы.
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.
На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.
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