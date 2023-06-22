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Как организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Как организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской области
Как организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Как организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской области
После ракетного удара по Чонгарскому мосту транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью пересмотрели. Через КПП "Перекоп" будут пропускать... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T19:11
2023-06-22T19:11
минтранс крыма
чонгарский мост
удар всу по мосту на чонгаре
транспорт
логистика
новости крыма
крым
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. После ракетного удара по Чонгарскому мосту транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью пересмотрели. Через КПП "Перекоп" будут пропускать исключительно грузовые автомобили и фургоны, через "Армянск" - легковой автотранспорт и рейсовые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса РК. В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, повреждено дорожное полотно, обошлось без жертв. Это типичный террористический акт, к которым зачастую прибегает киевский режим, сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. Этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов захватить Крым.По предварительной оценке, использовались крылатые ракеты Storm Shadow, которые были произведены во Франции, с соответствующей маркировкой SCALP-EG.Сразу после ночного удара специалисты приступили к обследованию транспортного перехода, они выясняют, есть ли возможность движения по нему.При этом сухопутное транспортное сообщение с Крымом продолжается, но временно осуществляется по остальным двум пунктам пропуска.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеКак вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой
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минтранс крыма, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, транспорт, логистика, новости крыма, крым, херсонская область
Как организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской области

Потоки транспорта на границе Крыма и Херсонской области разделили после удара ЧП на мосту

19:11 22.06.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. После ракетного удара по Чонгарскому мосту транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью пересмотрели. Через КПП "Перекоп" будут пропускать исключительно грузовые автомобили и фургоны, через "Армянск" - легковой автотранспорт и рейсовые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса РК.
"В целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика на границе Республики Крым и Херсонской области организовывается следующим образом: через ПП "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, повреждено дорожное полотно, обошлось без жертв. Это типичный террористический акт, к которым зачастую прибегает киевский режим, сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. Этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов захватить Крым.
По предварительной оценке, использовались крылатые ракеты Storm Shadow, которые были произведены во Франции, с соответствующей маркировкой SCALP-EG.
Сразу после ночного удара специалисты приступили к обследованию транспортного перехода, они выясняют, есть ли возможность движения по нему.
При этом сухопутное транспортное сообщение с Крымом продолжается, но временно осуществляется по остальным двум пунктам пропуска.
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Минтранс КрымаЧонгарский мостУдар ВСУ по мосту на ЧонгареТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымХерсонская область
 
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