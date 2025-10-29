https://crimea.ria.ru/20251029/den-otkrytykh-dverey-krymchanam-rasskazhut-ob-uplate-imuschestvennykh-nalogov-1150512431.html
День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов
День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов - РИА Новости Крым, 29.10.2025
День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов
В налоговых инспекциях Крыма пройдет акция День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T21:47
2025-10-29T21:47
2025-10-29T21:24
крым
новости крыма
федеральная налоговая служба (фнс)
налоги
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В налоговых инспекциях Крыма пройдет акция День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФНС России по республике.Налогоплательщики смогут:· уточнить свои налоговые обязательства;· получить разъяснения по начислениям имущественных налогов;· получить дубликат налогового уведомления;· подключиться к сервису ФНС России "Личный кабинет" для оперативного взаимодействия с налоговой службой;· настроить в нем "семейный доступ" для удобства уплаты налогов за своих детей.В ФНС напоминают, что уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, федеральная налоговая служба (фнс), налоги, деньги
День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов
В Крыму пройдет День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В налоговых инспекциях Крыма пройдет акция День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФНС России по республике.
Налогоплательщики смогут:
· уточнить свои налоговые обязательства;
· получить разъяснения по начислениям имущественных налогов;
· получить дубликат налогового уведомления;
· подключиться к сервису ФНС России "Личный кабинет" для оперативного взаимодействия с налоговой службой;
· настроить в нем "семейный доступ" для удобства уплаты налогов за своих детей.
"В день проведения акции налоговые инспекции будут открыты с 9.00 до 20.00. Территориально обособленные места тероргана ФНС России будут работать в соответствии с графиком", - проинформировали в ФНС.
В ФНС напоминают, что уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.