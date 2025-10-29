День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов

Рейтинг@Mail.ru
2025-10-29T21:47
2025-10-29T21:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В налоговых инспекциях Крыма пройдет акция День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФНС России по республике.Налогоплательщики смогут:· уточнить свои налоговые обязательства;· получить разъяснения по начислениям имущественных налогов;· получить дубликат налогового уведомления;· подключиться к сервису ФНС России "Личный кабинет" для оперативного взаимодействия с налоговой службой;· настроить в нем "семейный доступ" для удобства уплаты налогов за своих детей.В ФНС напоминают, что уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, федеральная налоговая служба (фнс), налоги, деньги
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В налоговых инспекциях Крыма пройдет акция День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФНС России по республике.
Налогоплательщики смогут:
· уточнить свои налоговые обязательства;
· получить разъяснения по начислениям имущественных налогов;
· получить дубликат налогового уведомления;
· подключиться к сервису ФНС России "Личный кабинет" для оперативного взаимодействия с налоговой службой;
· настроить в нем "семейный доступ" для удобства уплаты налогов за своих детей.
"В день проведения акции налоговые инспекции будут открыты с 9.00 до 20.00. Территориально обособленные места тероргана ФНС России будут работать в соответствии с графиком", - проинформировали в ФНС.
В ФНС напоминают, что уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года.
КрымНовости КрымаФедеральная налоговая служба (ФНС)НалогиДеньги
 
Лента новостейМолния