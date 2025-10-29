https://crimea.ria.ru/20251029/den-otkrytykh-dverey-krymchanam-rasskazhut-ob-uplate-imuschestvennykh-nalogov-1150512431.html

День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В налоговых инспекциях Крыма пройдет акция День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФНС России по республике.Налогоплательщики смогут:· уточнить свои налоговые обязательства;· получить разъяснения по начислениям имущественных налогов;· получить дубликат налогового уведомления;· подключиться к сервису ФНС России "Личный кабинет" для оперативного взаимодействия с налоговой службой;· настроить в нем "семейный доступ" для удобства уплаты налогов за своих детей.В ФНС напоминают, что уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

