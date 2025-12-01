Рейтинг@Mail.ru
Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/rossiyane-v-dekabre-vybirayut-yaltu--tseny-v-otelyakh-1151312428.html
Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T11:18
2025-12-01T11:18
ялта
новости крыма
крым
отдых в крыму
новый год в крыму
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151037539_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_165ce7ec0754321b927ed1ae0dd2bc18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования Твил. Ру.При этом, средняя стоимость номера в Москве составит 5334 рубля, в Питере – 4329 рублей, в Сочи – 4244 и в Ялте – 5988 рублей.Кроме того, в рейтинг вошли Казань, со средним чеком за ночевку в 5927 рублей, Краснодар –3884 рубля, Калининград – 4094, Красная Поляна – 9556, Кисловодск – 4486 и Анапа – 3651 рубль.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отеляхОсенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номерДетский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151037539_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_705f057a37bfcf97c86960fc8e18d714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, новости крыма, крым, отдых в крыму, новый год в крыму, внутренний туризм
Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях

Ялта вошла в топ- 3 направлений для отдыха в декабре 2025 года

11:18 01.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования Твил. Ру.
"Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург , собравшие по с 14% декабрьских бронирований, на втором месте Сочи, а на третьем – Ялта – 8% и 3% бронирований соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
При этом, средняя стоимость номера в Москве составит 5334 рубля, в Питере – 4329 рублей, в Сочи – 4244 и в Ялте – 5988 рублей.
Кроме того, в рейтинг вошли Казань, со средним чеком за ночевку в 5927 рублей, Краснодар –3884 рубля, Калининград – 4094, Красная Поляна – 9556, Кисловодск – 4486 и Анапа – 3651 рубль.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер
Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
 
ЯлтаНовости КрымаКрымОтдых в КрымуНовый год в КрымуВнутренний туризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
10:59Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
10:47Турпоток в Крым вырос на 15%
10:38Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР
10:29В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок
10:20В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ
10:13На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов
09:41В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
09:25Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму
09:18НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России
09:14Психологическая помощь бойцам СВО: что изменит новый закон
08:45Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев
08:36На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек
08:25Крым включат в эксперимент с цифровым рублем
08:13Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы
07:51В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны
07:29Над Азовским морем сбиты беспилотники ВСУ
07:23Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов
07:01Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
06:52Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре
Лента новостейМолния