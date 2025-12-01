https://crimea.ria.ru/20251201/rossiyane-v-dekabre-vybirayut-yaltu--tseny-v-otelyakh-1151312428.html

Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования Твил. Ру.При этом, средняя стоимость номера в Москве составит 5334 рубля, в Питере – 4329 рублей, в Сочи – 4244 и в Ялте – 5988 рублей.Кроме того, в рейтинг вошли Казань, со средним чеком за ночевку в 5927 рублей, Краснодар –3884 рубля, Калининград – 4094, Красная Поляна – 9556, Кисловодск – 4486 и Анапа – 3651 рубль.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отеляхОсенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номерДетский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь

