Продажу билетов на поезда в Крым возобновили

Продажу билетов на поезда в Крым возобновили

2025-11-26T18:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Перевозчик возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда "Таврия" крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре.Планируется, что билеты на эти составы появятся в продаже в ближайшее время.Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что в связи с высоким спросом на поездки в Крым в новогодние праздники перевозчик назначила два дополнительных поезда на полуостров из Санкт-Петербурга и Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направленииВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетОткрытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

