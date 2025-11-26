Рейтинг@Mail.ru
Продажу билетов на поезда в Крым возобновили - РИА Новости Крым, 26.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251126/prodazhu-biletov-na-poezda-v-krym-vozobnovili-1151210504.html
Продажу билетов на поезда в Крым возобновили
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151210391_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_56628321e540a071e6c2d7e6031e1bba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Перевозчик возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда "Таврия" крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре.Планируется, что билеты на эти составы появятся в продаже в ближайшее время.Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что в связи с высоким спросом на поездки в Крым в новогодние праздники перевозчик назначила два дополнительных поезда на полуостров из Санкт-Петербурга и Москвы.
Продажу билетов на поезда в Крым возобновили

Возобновлена продажа билетов на поезда "Таврия" по маршрутам в Крым – перевозчик

18:52 26.11.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Перевозчик возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда "Таврия" крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре.
По данным компании, продажа открыта на все поезда, кроме двух: №195/196 Москва – Симферополь отправлением из Москвы и №316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя и Адлера.
Планируется, что билеты на эти составы появятся в продаже в ближайшее время.
Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что в связи с высоким спросом на поездки в Крым в новогодние праздники перевозчик назначила два дополнительных поезда на полуостров из Санкт-Петербурга и Москвы.
