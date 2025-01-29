https://crimea.ria.ru/20250129/v-2024-godu-krym-zarabotal-pochti-sem-milliardov-rubley-1143764540.html

В 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей

В 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей

За 2024 год в бюджет Республики Крым поступило 6,8 миллиардов рублей. Такие данные во время доклада на заседании президиума Государственного совета Крыма... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T12:33

2025-01-29T12:33

2025-01-29T13:33

крым

крымский бюджет

бюджет

экономика

экономика крыма

лариса кулинич

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

минимущества крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. За 2024 год в бюджет Республики Крым поступило 6,8 миллиардов рублей. Такие данные во время доклада на заседании президиума Государственного совета Крыма озвучила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.Более 500 миллионов было получено в виде прибыли на долю уставных капиталов, хозяйственных обществ или дивидендов по акциям, уточнила она.Кроме того, от реализации имущества, закрепленного за Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, в бюджет поступило 92 миллиарда 900 миллионов рублей.Лариса Кулинич также отметила, что 592 миллиона рублей в 2024 году было выплачено в виде компенсаций вкладчикам украинских банков. Все плановые показатели, поставленные перед министерством в 2024 году, были достигнуты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развитияНа что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитовКрым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский бюджет, бюджет, экономика, экономика крыма, лариса кулинич, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), минимущества крыма