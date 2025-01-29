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В 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей
В 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей
За 2024 год в бюджет Республики Крым поступило 6,8 миллиардов рублей. Такие данные во время доклада на заседании президиума Государственного совета Крыма... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T12:33
2025-01-29T12:33
2025-01-29T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. За 2024 год в бюджет Республики Крым поступило 6,8 миллиардов рублей. Такие данные во время доклада на заседании президиума Государственного совета Крыма озвучила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.Более 500 миллионов было получено в виде прибыли на долю уставных капиталов, хозяйственных обществ или дивидендов по акциям, уточнила она.Кроме того, от реализации имущества, закрепленного за Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, в бюджет поступило 92 миллиарда 900 миллионов рублей.Лариса Кулинич также отметила, что 592 миллиона рублей в 2024 году было выплачено в виде компенсаций вкладчикам украинских банков. Все плановые показатели, поставленные перед министерством в 2024 году, были достигнуты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развитияНа что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитовКрым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса
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В 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей
В бюджет Крыма в 2024 году поступило почти семь миллиардов рублей
12:33 29.01.2025 (обновлено: 13:33 29.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. За 2024 год в бюджет Республики Крым поступило 6,8 миллиардов рублей. Такие данные во время доклада на заседании президиума Государственного совета Крыма озвучила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.
"В отчетном периоде обеспечено поступление в бюджет республики 6,8 миллиардов рублей, в том числе от приватизации имущества 1,3 миллиардов рублей". - сказала она.
Более 500 миллионов было получено в виде прибыли на долю уставных капиталов, хозяйственных обществ или дивидендов по акциям, уточнила она.
"От использования имущества, переданного по договорам аренды, бюджет получил 834 миллиона рублей, от аренды земельных участков – 958 миллионов, от их продажи – 382 миллиона рублей", - перечислила Кулинич.
Кроме того, от реализации имущества, закрепленного за Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, в бюджет поступило 92 миллиарда 900 миллионов рублей.
Лариса Кулинич также отметила, что 592 миллиона рублей в 2024 году было выплачено в виде компенсаций вкладчикам украинских банков. Все плановые показатели, поставленные перед министерством в 2024 году, были достигнуты.
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