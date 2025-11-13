Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги

https://crimea.ria.ru/20251113/sem-mlrd-ot-natsionalizatsii--na-chto-krym-tratit-dengi-1150879466.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта. Об этом сообщил глава РК по итогам рабочей встречи с председателем республиканского Совмина Юрием Гоцанюком и его заместителем Николаем Воробьевым.Кроме того, 600 мероприятий выполняются в рамках бюджетной программы по поручению президента РФ Владимира Путина и правительства России. Как уточнил глава республики, всего до конца года работы завершат на 236 дворовых и общественных территориях, включая спортивные и детские площадки."Уже обустроено дополнительное освещение на 200 улицах в 30 населенных пунктах. Также завершается строительство и ремонт систем водоснабжения в 10 населенных пунктах, в том числе бурение скважин в Джанкойском и Симферопольском районах. Кроме того, мероприятия по текущему и капитальному ремонту уже завершены на 146 объектах образования, спорта и культуры", – написал глава региона.По его данным, работы на большинстве объектов идет по графику и под постоянным контролем. Их планируют завершить до конца года. При этом для ряда объектов сделано исключение."В частности, реконструкция набережной в поселке Коктебель должна быть закончена к началу туристического сезона 2026 года. Также в первом квартале следующего года планируется завершить благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории, установить два модульных спортивных зала в Симферополе и Сакском районе, эти проекты реализуются за счет выделения дополнительных средств", – перечислил Аксенов.Министр спорта республики Ольга Торубарова ранее сообщала о строительстве в Крыму десяти новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Работы в разных районах ведутся за счет средств, полученных от национализации объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублейРегионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонтыВ Крыму за год национализировали более 900 объектов

