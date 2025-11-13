Рейтинг@Mail.ru
Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги
Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги
Власти Крыма направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2025
национализация в крыму
крым
новости крыма
сергей аксенов
юрий гоцанюк
совет министров рк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта. Об этом сообщил глава РК по итогам рабочей встречи с председателем республиканского Совмина Юрием Гоцанюком и его заместителем Николаем Воробьевым.Кроме того, 600 мероприятий выполняются в рамках бюджетной программы по поручению президента РФ Владимира Путина и правительства России. Как уточнил глава республики, всего до конца года работы завершат на 236 дворовых и общественных территориях, включая спортивные и детские площадки."Уже обустроено дополнительное освещение на 200 улицах в 30 населенных пунктах. Также завершается строительство и ремонт систем водоснабжения в 10 населенных пунктах, в том числе бурение скважин в Джанкойском и Симферопольском районах. Кроме того, мероприятия по текущему и капитальному ремонту уже завершены на 146 объектах образования, спорта и культуры", – написал глава региона.По его данным, работы на большинстве объектов идет по графику и под постоянным контролем. Их планируют завершить до конца года. При этом для ряда объектов сделано исключение."В частности, реконструкция набережной в поселке Коктебель должна быть закончена к началу туристического сезона 2026 года. Также в первом квартале следующего года планируется завершить благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории, установить два модульных спортивных зала в Симферополе и Сакском районе, эти проекты реализуются за счет выделения дополнительных средств", – перечислил Аксенов.Министр спорта республики Ольга Торубарова ранее сообщала о строительстве в Крыму десяти новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Работы в разных районах ведутся за счет средств, полученных от национализации объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублейРегионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонтыВ Крыму за год национализировали более 900 объектов
крым
национализация в крыму, крым, новости крыма, сергей аксенов, юрий гоцанюк, совет министров рк
Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги

В Крыму за счет средств от национализации благоустраивают дворы и строят новые объекты

15:04 13.11.2025 (обновлено: 15:14 13.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта. Об этом сообщил глава РК по итогам рабочей встречи с председателем республиканского Совмина Юрием Гоцанюком и его заместителем Николаем Воробьевым.
"В этом году порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим. Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое", – проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, 600 мероприятий выполняются в рамках бюджетной программы по поручению президента РФ Владимира Путина и правительства России. Как уточнил глава республики, всего до конца года работы завершат на 236 дворовых и общественных территориях, включая спортивные и детские площадки.
"Уже обустроено дополнительное освещение на 200 улицах в 30 населенных пунктах. Также завершается строительство и ремонт систем водоснабжения в 10 населенных пунктах, в том числе бурение скважин в Джанкойском и Симферопольском районах. Кроме того, мероприятия по текущему и капитальному ремонту уже завершены на 146 объектах образования, спорта и культуры", – написал глава региона.
По его данным, работы на большинстве объектов идет по графику и под постоянным контролем. Их планируют завершить до конца года. При этом для ряда объектов сделано исключение.
"В частности, реконструкция набережной в поселке Коктебель должна быть закончена к началу туристического сезона 2026 года. Также в первом квартале следующего года планируется завершить благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории, установить два модульных спортивных зала в Симферополе и Сакском районе, эти проекты реализуются за счет выделения дополнительных средств", – перечислил Аксенов.
Министр спорта республики Ольга Торубарова ранее сообщала о строительстве в Крыму десяти новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Работы в разных районах ведутся за счет средств, полученных от национализации объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
В Крыму за год национализировали более 900 объектов
 
Национализация в КрымуКрымНовости КрымаСергей АксеновЮрий ГоцанюкСовет министров РК
 
