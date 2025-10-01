https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-300-boytsov-svo-proshli-reabilitatsiyu-po-proektu-perezagruzka-1149885038.html

В Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"

В Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка" - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"

Порядка 2500 участников специальной военной операции, получивших серьезные ранения, прошли реабилитацию в рамках проекта Народного фронта "Перезагрузка", из них РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T15:04

2025-10-01T15:04

2025-10-01T15:28

новости крыма

крым

ветераны сво

герои сво

реабилитация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0a/1144793630_0:377:2969:2047_1920x0_80_0_0_52529fbeaf370ece0f09aef1c598787b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Порядка 2500 участников специальной военной операции, получивших серьезные ранения, прошли реабилитацию в рамках проекта Народного фронта "Перезагрузка", из них почти 300 бойцов прошли курс в санаториях Крыма. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замруководителя Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Алексей Штокал.Проект Народного фронта "Перезагрузка", в рамках которого получившие тяжелые ранения участники СВО проходят комплексную реабилитацию, стартовал летом 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов. Бойцам оказывают консультативную, психологическую поддержку, содействуют в протезировании, медицинской и психологической реабилитации, помогают переобучении и трудоустройстве, привлекают ветеранов к паралимпийскому спорту. Бойцов принимают реабилитационный центр в Тульской области и другие учреждения РФ. С 2023 года военнослужащие проходят реабилитацию в Крыму."Работа идет постоянная. Мы сопровождаем ребят по любым вопросам, занимаемся документами, их проблемами, стараемся решить любой их запрос. Через наш проект за три года прошли около 2500 человек и около 650 человек прошли только через лагерь (в Тульской области, Подмосковье и в Крыму – ред.)", – сказал Штокал.В Крыму в рамках программы проходят реабилитацию бойцы спецподразделений. Курс реабилитации ветеранов после ранения входят лекарственных ванны, грязелечение, массаж, минеральные ингаляции, лечебная физкультура, физиотерапия, галотерапия, лимфодренаж и другие профильные и общеоздоровительные процедуры. Также для бойцов проводят экскурсии по достопримечательностям полуострова."Мы видим по откликам ребят, что есть результат. Уже два санатория в Крыму принимают участие в проекте. В этом году у нас рекордные девять смен и, мы думаем, будет еще одна. Если по грантовой поддержке все будет продолжаться в таком же ключе, возможности у Крыма есть расширять и принимать как можно больше ребят", – отметила руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.Боец с позывным "Гоча", восстанавливающийся в Крыму после серьезного ранения в ногу, оценил промежуточные результаты двухнедельного курса реабилитации."Изначально я был скептически настроен, думал, ну чем мне грязь может помочь? Но я был не прав. Во-первых, я впервые побывал в Крыму, увидел море и такую замечательную природу. Я прежде всего душой восстанавливаюсь здесь, а за ней восстанавливается и тело. По приезду сюда я даже не мог ставить ногу раненую на землю, а сейчас за неделю с небольшим я уже полностью могу на нее опираться", – рассказал военнослужащий.Со слов бойца, особенно ему помогает лечебная физкультура. Проводящий занятия специалист пообещал "Гоче", что к окончанию курса он уедет из санатория уже без костылей.Помимо медицинских процедур, военным помогают восстановиться психологически, что тоже очень важно. Поскольку далеко не все в силу мужского характера соглашаются работать с психологами, огромным подспорьем в этом аспекте для них являются встречи с воспитанниками Международного детского центра "Артек". Как отмечают и активисты Народного фронта, и сами бойцы, после этих встреч ребята заряжаются энергией, сбрасывают с себя негатив, у них снова горят глаза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, ветераны сво, герои сво, реабилитация