В Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"
В Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"
В Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"
В Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"
Порядка 2500 участников специальной военной операции, получивших серьезные ранения, прошли реабилитацию в рамках проекта Народного фронта "Перезагрузка", из них
2025-10-01T15:04
2025-10-01T15:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Порядка 2500 участников специальной военной операции, получивших серьезные ранения, прошли реабилитацию в рамках проекта Народного фронта "Перезагрузка", из них почти 300 бойцов прошли курс в санаториях Крыма. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замруководителя Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Алексей Штокал.Проект Народного фронта "Перезагрузка", в рамках которого получившие тяжелые ранения участники СВО проходят комплексную реабилитацию, стартовал летом 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов. Бойцам оказывают консультативную, психологическую поддержку, содействуют в протезировании, медицинской и психологической реабилитации, помогают переобучении и трудоустройстве, привлекают ветеранов к паралимпийскому спорту. Бойцов принимают реабилитационный центр в Тульской области и другие учреждения РФ. С 2023 года военнослужащие проходят реабилитацию в Крыму."Работа идет постоянная. Мы сопровождаем ребят по любым вопросам, занимаемся документами, их проблемами, стараемся решить любой их запрос. Через наш проект за три года прошли около 2500 человек и около 650 человек прошли только через лагерь (в Тульской области, Подмосковье и в Крыму – ред.)", – сказал Штокал.В Крыму в рамках программы проходят реабилитацию бойцы спецподразделений. Курс реабилитации ветеранов после ранения входят лекарственных ванны, грязелечение, массаж, минеральные ингаляции, лечебная физкультура, физиотерапия, галотерапия, лимфодренаж и другие профильные и общеоздоровительные процедуры. Также для бойцов проводят экскурсии по достопримечательностям полуострова."Мы видим по откликам ребят, что есть результат. Уже два санатория в Крыму принимают участие в проекте. В этом году у нас рекордные девять смен и, мы думаем, будет еще одна. Если по грантовой поддержке все будет продолжаться в таком же ключе, возможности у Крыма есть расширять и принимать как можно больше ребят", – отметила руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.Боец с позывным "Гоча", восстанавливающийся в Крыму после серьезного ранения в ногу, оценил промежуточные результаты двухнедельного курса реабилитации."Изначально я был скептически настроен, думал, ну чем мне грязь может помочь? Но я был не прав. Во-первых, я впервые побывал в Крыму, увидел море и такую замечательную природу. Я прежде всего душой восстанавливаюсь здесь, а за ней восстанавливается и тело. По приезду сюда я даже не мог ставить ногу раненую на землю, а сейчас за неделю с небольшим я уже полностью могу на нее опираться", – рассказал военнослужащий.Со слов бойца, особенно ему помогает лечебная физкультура. Проводящий занятия специалист пообещал "Гоче", что к окончанию курса он уедет из санатория уже без костылей.Помимо медицинских процедур, военным помогают восстановиться психологически, что тоже очень важно. Поскольку далеко не все в силу мужского характера соглашаются работать с психологами, огромным подспорьем в этом аспекте для них являются встречи с воспитанниками Международного детского центра "Артек". Как отмечают и активисты Народного фронта, и сами бойцы, после этих встреч ребята заряжаются энергией, сбрасывают с себя негатив, у них снова горят глаза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"

В Крыму около 300 ветеранов СВО прошли курс реабилитации по программе "Перезагрузка"

15:04 01.10.2025 (обновлено: 15:28 01.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Порядка 2500 участников специальной военной операции, получивших серьезные ранения, прошли реабилитацию в рамках проекта Народного фронта "Перезагрузка", из них почти 300 бойцов прошли курс в санаториях Крыма. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замруководителя Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Алексей Штокал.
Проект Народного фронта "Перезагрузка", в рамках которого получившие тяжелые ранения участники СВО проходят комплексную реабилитацию, стартовал летом 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов. Бойцам оказывают консультативную, психологическую поддержку, содействуют в протезировании, медицинской и психологической реабилитации, помогают переобучении и трудоустройстве, привлекают ветеранов к паралимпийскому спорту. Бойцов принимают реабилитационный центр в Тульской области и другие учреждения РФ. С 2023 года военнослужащие проходят реабилитацию в Крыму.
"Работа идет постоянная. Мы сопровождаем ребят по любым вопросам, занимаемся документами, их проблемами, стараемся решить любой их запрос. Через наш проект за три года прошли около 2500 человек и около 650 человек прошли только через лагерь (в Тульской области, Подмосковье и в Крыму – ред.)", – сказал Штокал.
В Крыму в рамках программы проходят реабилитацию бойцы спецподразделений. Курс реабилитации ветеранов после ранения входят лекарственных ванны, грязелечение, массаж, минеральные ингаляции, лечебная физкультура, физиотерапия, галотерапия, лимфодренаж и другие профильные и общеоздоровительные процедуры. Также для бойцов проводят экскурсии по достопримечательностям полуострова.
"Мы видим по откликам ребят, что есть результат. Уже два санатория в Крыму принимают участие в проекте. В этом году у нас рекордные девять смен и, мы думаем, будет еще одна. Если по грантовой поддержке все будет продолжаться в таком же ключе, возможности у Крыма есть расширять и принимать как можно больше ребят", – отметила руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
Боец с позывным "Гоча", восстанавливающийся в Крыму после серьезного ранения в ногу, оценил промежуточные результаты двухнедельного курса реабилитации.
"Изначально я был скептически настроен, думал, ну чем мне грязь может помочь? Но я был не прав. Во-первых, я впервые побывал в Крыму, увидел море и такую замечательную природу. Я прежде всего душой восстанавливаюсь здесь, а за ней восстанавливается и тело. По приезду сюда я даже не мог ставить ногу раненую на землю, а сейчас за неделю с небольшим я уже полностью могу на нее опираться", – рассказал военнослужащий.
Со слов бойца, особенно ему помогает лечебная физкультура. Проводящий занятия специалист пообещал "Гоче", что к окончанию курса он уедет из санатория уже без костылей.
Помимо медицинских процедур, военным помогают восстановиться психологически, что тоже очень важно. Поскольку далеко не все в силу мужского характера соглашаются работать с психологами, огромным подспорьем в этом аспекте для них являются встречи с воспитанниками Международного детского центра "Артек". Как отмечают и активисты Народного фронта, и сами бойцы, после этих встреч ребята заряжаются энергией, сбрасывают с себя негатив, у них снова горят глаза.
