https://crimea.ria.ru/20250923/rabotayuschim-uchastnikam-svo-dadut-bolshe-vremeni-na-reabilitatsiyu-1149660430.html
Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
Для участников спецоперации, чей трудовой договор был приостановлен на время военной службы, срок восстановления увеличат и сделают более трех месяцев. Об этом... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T19:10
2025-09-23T19:10
2025-09-23T18:03
новости
ветераны сво
герои сво
государственная дума рф
господдержка
закон и право
реабилитация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Для участников спецоперации, чей трудовой договор был приостановлен на время военной службы, срок восстановления увеличат и сделают более трех месяцев. Об этом сказано на официальном портале Госдумы РФ.Сейчас по действующему законодательству у военнослужащих есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте – иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.Депутаты отметили, что изменения также вносятся в другие законодательные акты. В соответствии с ними такие больничные должны будут оплачиваться. Нормы коснутся и государственных гражданских служащих, которые принимают участие в СВО.Принятие изменений позволит дополнительно защитить трудовые и социальные права вернувшихся с фронта солдат и офицеров, отметили в Госдуме РФ.Законы вступят в силу с момента их официального опубликования.Ранее сообщалось, что в России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы.Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый модуль обращений для участников СВО запускают в СевастополеСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииВ России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ветераны сво, герои сво, государственная дума рф, господдержка, закон и право, реабилитация
Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
Участникам СВО продлят срок реабилитации без разрыва трудового договора
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Для участников спецоперации, чей трудовой договор был приостановлен на время военной службы, срок восстановления увеличат и сделают более трех месяцев. Об этом сказано на официальном портале Госдумы РФ.
Сейчас по действующему законодательству у военнослужащих есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте – иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.
"В соответствии с изменениями в ТК РФ, участникам СВО, чей трудовой договор был приостановлен на время их военной службы, его приостановление будет продлеваться на период временной нетрудоспособности, наступившей у них после окончания службы", – сказано в сообщении.
Депутаты отметили, что изменения также вносятся в другие законодательные акты. В соответствии с ними такие больничные должны будут оплачиваться. Нормы коснутся и государственных гражданских служащих, которые принимают участие в СВО.
Принятие изменений позволит дополнительно защитить трудовые и социальные права вернувшихся с фронта солдат и офицеров, отметили в Госдуме РФ.
"Но иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию – потому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности", – объяснил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Законы вступят в силу с момента их официального опубликования.
Ранее сообщалось, что в России пасынки и падчерицы
участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении
в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: