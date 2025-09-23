https://crimea.ria.ru/20250923/rabotayuschim-uchastnikam-svo-dadut-bolshe-vremeni-na-reabilitatsiyu-1149660430.html

Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию

2025-09-23T19:10

2025-09-23T19:10

2025-09-23T18:03

новости

ветераны сво

герои сво

государственная дума рф

господдержка

закон и право

реабилитация

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Для участников спецоперации, чей трудовой договор был приостановлен на время военной службы, срок восстановления увеличат и сделают более трех месяцев. Об этом сказано на официальном портале Госдумы РФ.Сейчас по действующему законодательству у военнослужащих есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте – иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.Депутаты отметили, что изменения также вносятся в другие законодательные акты. В соответствии с ними такие больничные должны будут оплачиваться. Нормы коснутся и государственных гражданских служащих, которые принимают участие в СВО.Принятие изменений позволит дополнительно защитить трудовые и социальные права вернувшихся с фронта солдат и офицеров, отметили в Госдуме РФ.Законы вступят в силу с момента их официального опубликования.Ранее сообщалось, что в России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы.Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый модуль обращений для участников СВО запускают в СевастополеСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииВ России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО

