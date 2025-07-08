https://crimea.ria.ru/20250708/v-krymu-otremontirovali-postradavshie-ot-shtorma-veka-naberezhnye-1147807730.html

В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные

В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные

В Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T17:46

2025-07-08T17:46

2025-07-08T17:47

крым

сергей аксенов

набережные крыма

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николаевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Восстановленные объекты расположены в Алуште, Ялте и Николаевском сельском поселении Симферопольского района. На эти цели федеральный центр выделил более 4,6 млрд рублей.Глава республики также отметил, что на пляжах выполнены работы по благоустройству, установлена необходимая инфраструктура.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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