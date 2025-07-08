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В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные
В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные
В Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T17:46
2025-07-08T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Восстановленные объекты расположены в Алуште, Ялте и Николаевском сельском поселении Симферопольского района. На эти цели федеральный центр выделил более 4,6 млрд рублей.Глава республики также отметил, что на пляжах выполнены работы по благоустройству, установлена необходимая инфраструктура.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные

В Крыму завершили ремонт 24 пострадавших от "шторма века" набережных – Аксенов

17:46 08.07.2025 (обновлено: 17:47 08.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные
В Крыму отремонтировали пострадавшие от шторма века набережные
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Восстановленные объекты расположены в Алуште, Ялте и Николаевском сельском поселении Симферопольского района. На эти цели федеральный центр выделил более 4,6 млрд рублей.
"Площадь восстановленных набережных составила более 54 тысяч квадратных метров, а площадь пляжей в результате проведенных работ увеличилась более чем на 70%", - уточнил Аксенов.
Глава республики также отметил, что на пляжах выполнены работы по благоустройству, установлена необходимая инфраструктура.
В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
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