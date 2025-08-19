Рейтинг@Mail.ru
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
Севастопольские школьники будут учиться по единым для России учебникам по всеобщей истории и истории России с 1 сентября, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T11:52
2025-08-19T11:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские школьники будут учиться по единым для России учебникам по всеобщей истории и истории России с 1 сентября, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, региональное правительство закупило больше 59 тысяч изданий. Учебники для 10-11 классов приобрели еще в 2023 году. Теперь в городе собрана полная линейка авторства председателя российского военно-исторического общества и помощника президента РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.Кроме того, в учебниках используются иллюстрации, географические карты и даже QR-коды, ведущие в специальный раздел "Учителю и ученику". В конце каждого параграфа представлен список дополнительной литературы и фильмов для более детального изучения темы.Ранее сообщалось, что с 1 сентября школы Крым также перейдут на полную линейку новых учебников по истории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видеоЕдиная программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениямВ Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские школьники будут учиться по единым для России учебникам по всеобщей истории и истории России с 1 сентября, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, региональное правительство закупило больше 59 тысяч изданий. Учебники для 10-11 классов приобрели еще в 2023 году. Теперь в городе собрана полная линейка авторства председателя российского военно-исторического общества и помощника президента РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.
"В учебниках изменена подача материала: теперь всеобщая история максимально синхронизирована с историей России. Например, когда школьники будут изучать 17 век отечественной истории, они узнают, как развивалась мировая история того же отрезка времени. Такой подход поможет детям лучше освоить предмет", – рассказал Развожаев.
Кроме того, в учебниках используются иллюстрации, географические карты и даже QR-коды, ведущие в специальный раздел "Учителю и ученику". В конце каждого параграфа представлен список дополнительной литературы и фильмов для более детального изучения темы.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября школы Крым также перейдут на полную линейку новых учебников по истории.
