https://crimea.ria.ru/20250819/v-sevastopol-postupili-edinye-dlya-rossii-uchebniki-po-istorii-1148832694.html
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
Севастопольские школьники будут учиться по единым для России учебникам по всеобщей истории и истории России с 1 сентября, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T11:52
2025-08-19T11:52
2025-08-19T11:52
учебники
история
севастополь
образование в крыму и севастополе
михаил развожаев
новости севастополя
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148832045_0:49:1067:649_1920x0_80_0_0_8a85b4b8aebb9ab3c29f1142164d0a62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские школьники будут учиться по единым для России учебникам по всеобщей истории и истории России с 1 сентября, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, региональное правительство закупило больше 59 тысяч изданий. Учебники для 10-11 классов приобрели еще в 2023 году. Теперь в городе собрана полная линейка авторства председателя российского военно-исторического общества и помощника президента РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.Кроме того, в учебниках используются иллюстрации, географические карты и даже QR-коды, ведущие в специальный раздел "Учителю и ученику". В конце каждого параграфа представлен список дополнительной литературы и фильмов для более детального изучения темы.Ранее сообщалось, что с 1 сентября школы Крым также перейдут на полную линейку новых учебников по истории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видеоЕдиная программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениямВ Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148832045_68:0:999:698_1920x0_80_0_0_bc3db9a2be27843216d53c9644adc4d7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учебники, история, севастополь, образование в крыму и севастополе, михаил развожаев, новости севастополя, школа
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории для 5-9 классов – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские школьники будут учиться по единым для России учебникам по всеобщей истории и истории России с 1 сентября, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, региональное правительство закупило больше 59 тысяч изданий. Учебники для 10-11 классов приобрели еще в 2023 году. Теперь в городе собрана полная линейка авторства председателя российского военно-исторического общества и помощника президента РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.
"В учебниках изменена подача материала: теперь всеобщая история максимально синхронизирована с историей России. Например, когда школьники будут изучать 17 век отечественной истории, они узнают, как развивалась мировая история того же отрезка времени. Такой подход поможет детям лучше освоить предмет", – рассказал Развожаев.
Кроме того, в учебниках используются иллюстрации, географические карты и даже QR-коды, ведущие в специальный раздел "Учителю и ученику". В конце каждого параграфа представлен список дополнительной литературы и фильмов для более детального изучения темы.
Ранее сообщалось
, что с 1 сентября школы Крым также перейдут на полную линейку новых учебников по истории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: