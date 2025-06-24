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В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории
В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории
С нового учебного года все общеобразовательные учреждения Крыма полностью перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T18:16
2025-06-24T18:16
2025-06-24T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. С нового учебного года все общеобразовательные учреждения Крыма полностью перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов КРИППО Екатерина Крыжко.По ее словам, сейчас это реализуется в 10-11 классах, а в новом учебном году единые пособия закупят и для учеников остальных классов. По ее словам, пособия, разработанные под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского, получили высокие оценки педагогического сообщества региона. В октябре 2024 года издания прошли апробацию в 10 общеобразовательных организациях республики. Учителя, принимавшие участие в экспертизе, отметили как содержание, так и структуру новых пособий. По их мнению, единая линия преподавания позволит избежать разночтений в трактовке исторических событий.Она добавила, что обновленные учебники позволяют формировать у школьников патриотическое мировоззрение, критическое мышление и бережное отношение к историческому наследию страны. В них реализован подход, при котором история подается через конкретные личности и судьбы. Это помогает учащимся лучше усваивать материал.Учебники истории Мединского выделяются также глубокой проработкой темы Великой Отечественной войны. На базовом уровне школьники будут изучать ее14 часов, а на углубленном – целых 33. По мнению заслуженного учителя Крыма и преподавателя истории Сергея Таратухина, этого времени достаточно для того, чтобы подробно рассмотреть ключевые сражения, участников и последствия войны.Ранее на полях ПМЭФ глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2025 года в школах страны вводятся единые требования по изучению всех школьных предметов. Директор "Лицея Крымской Весны" Наталья Гончарова рассказала РИА Новости Крым, что нововведения не исключат авторских и отдельных программ, а также творческие подходы со стороны учителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахКогда в школах России появятся единые учебники по всем предметамКакими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, история, образование в крыму и севастополе, учебники, учебный год
В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории
Крымские школы перейдут на единую линейку учебников истории с 1 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым
. С нового учебного года все общеобразовательные учреждения Крыма полностью перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму
" рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов КРИППО Екатерина Крыжко.
По ее словам, сейчас это реализуется в 10-11 классах, а в новом учебном году единые пособия закупят и для учеников остальных классов.
"Учебники с пятого по девятый класс всеобщей истории, и с шестого по девятый класс – истории России. Они поступят в школы Крыма к первому сентября 2025 года. Министерство образования и науки молодежи республики обеспечивает централизованную поставку этих учебников", – уточнила она.
По ее словам, пособия, разработанные под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского, получили высокие оценки педагогического сообщества региона. В октябре 2024 года издания прошли апробацию в 10 общеобразовательных организациях республики. Учителя, принимавшие участие в экспертизе, отметили как содержание, так и структуру новых пособий. По их мнению, единая линия преподавания позволит избежать разночтений в трактовке исторических событий.
"Более 50 учебников было в Российской Федерации, каждый свою какую-то определенную линию проводил, главную. В условиях большого государства невозможно воспитывать наших детей на совершенно разных подходах. Очень хорошо, что к этой идее пришли, что ее осуществили", –подчеркнула Крыжко.
Она добавила, что обновленные учебники позволяют формировать у школьников патриотическое мировоззрение, критическое мышление и бережное отношение к историческому наследию страны. В них реализован подход, при котором история подается через конкретные личности и судьбы. Это помогает учащимся лучше усваивать материал.
"Здесь есть мнение ученых. Приводятся различные точки зрения по одному из вопросов. Здесь и фотодокументы, и плакаты, карикатуры. То есть ребенок всесторонне может изучить по различным историческим источникам данный процесс или какое-то событие и сделать объективный вывод на основе этого", – отметила специалист.
Учебники истории Мединского выделяются также глубокой проработкой темы Великой Отечественной войны. На базовом уровне школьники будут изучать ее14 часов, а на углубленном – целых 33. По мнению заслуженного учителя Крыма и преподавателя истории Сергея Таратухина, этого времени достаточно для того, чтобы подробно рассмотреть ключевые сражения, участников и последствия войны.
"Персоналии, ключевые события, коренной перелом в войне, конференции, решения какие-то, подведение итогов войны. На базовом уровне вполне достаточно, я думаю. Множество есть у нас и различных акций - диктант Победы, диктант по Великой Отечественной войне, викторина по Крымской наступательной операции. Учащиеся реагируют с интересом", – рассказал учитель.
Ранее на полях ПМЭФ глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2025 года в школах страны вводятся единые требования
по изучению всех школьных предметов. Директор "Лицея Крымской Весны" Наталья Гончарова рассказала РИА Новости Крым, что нововведения не исключат авторских и отдельных программ, а также творческие подходы со стороны учителей.
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