https://crimea.ria.ru/20250624/v-shkolakh-kryma-s-1-sentyabrya-vvodyat-edinye-uchebniki-po-istorii-1147455125.html

В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории

В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории

С нового учебного года все общеобразовательные учреждения Крыма полностью перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T18:16

2025-06-24T18:16

2025-06-24T18:16

крым

новости крыма

история

образование в крыму и севастополе

учебники

учебный год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133726323_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a5bb1820a57414a5b741d907bb34cc79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. С нового учебного года все общеобразовательные учреждения Крыма полностью перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов КРИППО Екатерина Крыжко.По ее словам, сейчас это реализуется в 10-11 классах, а в новом учебном году единые пособия закупят и для учеников остальных классов. По ее словам, пособия, разработанные под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского, получили высокие оценки педагогического сообщества региона. В октябре 2024 года издания прошли апробацию в 10 общеобразовательных организациях республики. Учителя, принимавшие участие в экспертизе, отметили как содержание, так и структуру новых пособий. По их мнению, единая линия преподавания позволит избежать разночтений в трактовке исторических событий.Она добавила, что обновленные учебники позволяют формировать у школьников патриотическое мировоззрение, критическое мышление и бережное отношение к историческому наследию страны. В них реализован подход, при котором история подается через конкретные личности и судьбы. Это помогает учащимся лучше усваивать материал.Учебники истории Мединского выделяются также глубокой проработкой темы Великой Отечественной войны. На базовом уровне школьники будут изучать ее14 часов, а на углубленном – целых 33. По мнению заслуженного учителя Крыма и преподавателя истории Сергея Таратухина, этого времени достаточно для того, чтобы подробно рассмотреть ключевые сражения, участников и последствия войны.Ранее на полях ПМЭФ глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2025 года в школах страны вводятся единые требования по изучению всех школьных предметов. Директор "Лицея Крымской Весны" Наталья Гончарова рассказала РИА Новости Крым, что нововведения не исключат авторских и отдельных программ, а также творческие подходы со стороны учителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахКогда в школах России появятся единые учебники по всем предметамКакими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, история, образование в крыму и севастополе, учебники, учебный год