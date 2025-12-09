https://crimea.ria.ru/20251209/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pereshel-pod-kontrol-vs-rf-esche-odin-poselok-1151514769.html
Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ
Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T12:35
2025-12-09T12:35
2025-12-09T12:50
днепропетровская область
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.Ранее во вторник стало известно, что вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепропетровская область
12:35 09.12.2025 (обновлено: 12:50 09.12.2025)