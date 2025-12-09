https://crimea.ria.ru/20251209/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pereshel-pod-kontrol-vs-rf-esche-odin-poselok-1151514769.html

Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ

Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T12:35

2025-12-09T12:35

2025-12-09T12:50

днепропетровская область

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c7ee86b542179b4bafd39e02a2c53a82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.Ранее во вторник стало известно, что вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251209/nad-krymom-i-12-regionami-rossii-za-noch-likvidirovali-121-bespilotnik-1151505887.html

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу