Рейтинг@Mail.ru
Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pereshel-pod-kontrol-vs-rf-esche-odin-poselok-1151514769.html
Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ
Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T12:35
2025-12-09T12:50
днепропетровская область
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c7ee86b542179b4bafd39e02a2c53a82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.Ранее во вторник стало известно, что вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251209/nad-krymom-i-12-regionami-rossii-za-noch-likvidirovali-121-bespilotnik-1151505887.html
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fceae017a170473cbaec50b2a2a6d3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
днепропетровская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ

Еще один населенный пункт в Днепропетровской области перешел под контроль российской армии

12:35 09.12.2025 (обновлено: 12:50 09.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа МО РФ
Батальонно-тактическая группа МО РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области", – сообщили в российском военном ведомстве.
Ранее во вторник стало известно, что вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".
1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
07:39
Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник
 
Днепропетровская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
14:14Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году
14:06Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
13:57Как в Крыму формируется архив историй участников СВО
13:48Расширены меры поддержки участников СВО и их семей
13:39Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
13:27Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России
13:22В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики
13:10Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
13:03В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22
12:59Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27
12:55Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе
12:49Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%
12:41Зеленский не хочет уступать территории – чем это закончится
12:35Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ
12:13Арестован напавший с ножом на людей в Ялте
11:55ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз
11:46Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
11:28Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
11:22ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу
Лента новостейМолния