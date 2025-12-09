https://crimea.ria.ru/20251209/vs-rf-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-vostochnee-krasnoarmeyska-1151508890.html
ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска - РИА Новости Крым, 09.12.2025
ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
2025-12-09
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".Он подчеркнул, что в самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению. В безопасные районы эвакуировано более 200 человек.Также, в ходе проверки, начальник Генерального штаба вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Красноармейска. Он поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНРЗатишье перешло под контроль Армии России
ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
