ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".Он подчеркнул, что в самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению. В безопасные районы эвакуировано более 200 человек.Также, в ходе проверки, начальник Генерального штаба вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Красноармейска. Он поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНРЗатишье перешло под контроль Армии России

