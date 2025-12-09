Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
Вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".Он подчеркнул, что в самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению. В безопасные районы эвакуировано более 200 человек.Также, в ходе проверки, начальник Генерального штаба вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Красноармейска. Он поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНРЗатишье перешло под контроль Армии России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".
"Верховный Главнокомандующий поставил задачи по разгрому подразделений противника в районах восточнее Красноармейска и Димитрове. На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны", - отметил Герасимов.
Он подчеркнул, что в самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению. В безопасные районы эвакуировано более 200 человек.
Также, в ходе проверки, начальник Генерального штаба вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Красноармейска. Он поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
