Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости Крым, 09.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251209/rossiyskie-vks-sbili-ukrainskiy-samolet-su-27-1151516250.html
Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27
Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27
Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/65/1115756588_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_26dc671a4077d206a9266bcd6c9de133.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу, 13 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, российские военные уничтожили 669 вражеских военных самолетов, 283 вертолета и 101 411 беспилотников.Пилот украинского военного самолета Су-27 в звании подполковника погиб во время выполнения боевого задания в понедельник, сообщили накануне в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27

Минобороны: ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

12:59 09.12.2025
 
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу, 13 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, российские военные уничтожили 669 вражеских военных самолетов, 283 вертолета и 101 411 беспилотников.
Пилот украинского военного самолета Су-27 в звании подполковника погиб во время выполнения боевого задания в понедельник, сообщили накануне в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
