https://crimea.ria.ru/20251209/rossiyskie-vks-sbili-ukrainskiy-samolet-su-27-1151516250.html

Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27

Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27

Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T12:59

2025-12-09T12:59

2025-12-09T12:59

россия

новости

министерство обороны рф

потери всу

самолет

воздушно-космические силы (вкс)

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/65/1115756588_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_26dc671a4077d206a9266bcd6c9de133.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу, 13 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, российские военные уничтожили 669 вражеских военных самолетов, 283 вертолета и 101 411 беспилотников.Пилот украинского военного самолета Су-27 в звании подполковника погиб во время выполнения боевого задания в понедельник, сообщили накануне в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолетРоссийские летчики сбили украинский МиГ-29 на ЗапорожьеРоссийские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, потери всу , самолет, воздушно-космические силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), новости сво