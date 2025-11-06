В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура

https://crimea.ria.ru/20251106/v-simferopole-prokladku-kanalizatsii-v-starom-gorode-proveryaet-prokuratura-1150711237.html
2025-11-06T20:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе прокуратурой выявлены нарушения при прокладке канализации в Старом городе. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.По данным ведомства, в ходе проверки будет дана оценка действиям подрядчика по соблюдению строительных норм и сроков реализации мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
