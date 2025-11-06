Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура
В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура
В Симферополе прокуратурой выявлены нарушения при прокладке канализации в Старом городе. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе прокуратурой выявлены нарушения при прокладке канализации в Старом городе. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.По данным ведомства, в ходе проверки будет дана оценка действиям подрядчика по соблюдению строительных норм и сроков реализации мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://crimea.ria.ru/20250519/kogda-v-evpatorii-nachnut-rekonstruktsiyu-setey-vodosnabzheniya-i-kanalizatsii-1146483550.html
Новости
В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура

В Симферополе прокуратурой выявлены нарушения при прокладке канализации в Старом городе

20:47 06.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе прокуратурой выявлены нарушения при прокладке канализации в Старом городе. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.
"Прокуратурой города Симферополя организована проверка сведений, размещенных в социальных сетях, о нарушениях при строительстве системы водоотведения на улице 8 Марта, в переулках Делегатский и Фабричный спуск в городе Симферополе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе проверки будет дана оценка действиям подрядчика по соблюдению строительных норм и сроков реализации мероприятий.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
