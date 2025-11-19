Рейтинг@Mail.ru
В России проиндексируют пенсии - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251119/v-rossii-proindeksiruyut-pensii-1151039129.html
В России проиндексируют пенсии
В России проиндексируют пенсии - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В России проиндексируют пенсии
В России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь –... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T19:50
2025-11-19T19:50
новости
пенсия
соцзащита
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/10/1113831025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bdb225a7df07ec53c8e25211e8804d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.По информации Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в стране на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц.По его словам, индексация страховых пенсий затронет 38 миллионов человек – российских пенсионеров – и работающих, и неработающих.Кроме того, будут проиндексированы и социальные пенсии, это произойдет в привычные даты с 1 апреля – выплаты вырастут на 6,8%, сообщил он, добавив, что повышение социальных пенсий затронет почти 4,4 миллиона человек.Также сообщалось, что россиянам поднимут максимально возможный размер суммы оплаты больничного в день на 1,2 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году выплата увеличится до 6,8 тысячи рублей.Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в КрымуВ России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидовКакая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/10/1113831025_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4df4d1b2a361e0e3383e1344d162cc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, пенсия, соцзащита, россия
В России проиндексируют пенсии

Страховые и социальные пенсии в России проиндексируют с 1 января на 7,6% и 6,8 процентов

19:50 19.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.
По информации Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в стране на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц.

"Все необходимые для индексации пенсий средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда. Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции – на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей", – сказал Пудов.

По его словам, индексация страховых пенсий затронет 38 миллионов человек – российских пенсионеров – и работающих, и неработающих.
Кроме того, будут проиндексированы и социальные пенсии, это произойдет в привычные даты с 1 апреля – выплаты вырастут на 6,8%, сообщил он, добавив, что повышение социальных пенсий затронет почти 4,4 миллиона человек.
Также сообщалось, что россиянам поднимут максимально возможный размер суммы оплаты больничного в день на 1,2 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году выплата увеличится до 6,8 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
В России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов
Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
 
НовостиПенсияСоцзащитаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:37Крымчанину самолечение травой может обернуться сроком
22:27Лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды в Астраханской области
22:13В Крыму производительность кур-несушек выросла на 6%
22:04Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение
21:51В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
21:35Морской транспорт Севастополя возобновил работу
21:28Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
21:13В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
20:57В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд
20:51Россия планирует серийное производство малых АЭС - Путин
20:51Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму
20:43Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотников
20:37Путин поручил создать в России штаб по искусственному интеллекту
20:24Клены, липы и платаны: высадка деревьев началась в Симферополе
20:05Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году
19:50В России проиндексируют пенсии
19:39Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции
19:24Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной
19:12ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
19:04Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Лента новостейМолния