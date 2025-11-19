https://crimea.ria.ru/20251119/v-rossii-proindeksiruyut-pensii-1151039129.html
В России проиндексируют пенсии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.По информации Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в стране на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц.По его словам, индексация страховых пенсий затронет 38 миллионов человек – российских пенсионеров – и работающих, и неработающих.Кроме того, будут проиндексированы и социальные пенсии, это произойдет в привычные даты с 1 апреля – выплаты вырастут на 6,8%, сообщил он, добавив, что повышение социальных пенсий затронет почти 4,4 миллиона человек.Также сообщалось, что россиянам поднимут максимально возможный размер суммы оплаты больничного в день на 1,2 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году выплата увеличится до 6,8 тысячи рублей.Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в КрымуВ России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидовКакая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
