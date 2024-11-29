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Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья
Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья
Жителям Курской области, пострадавшим из-за попыток ВСУ прорвать российскую границу, начали выплачивать компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T10:08
2024-11-29T10:08
2024-11-29T10:08
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
марат хуснуллин
выплаты и компенсации
компенсация ущерба
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Жителям Курской области, пострадавшим из-за попыток ВСУ прорвать российскую границу, начали выплачивать компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Хуснуллин уточнил, что многодетные семьи получат по 40 тысяч рублей, остальные – по 20 тысяч рублей.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).В сентябре началась эвакуация местных жителей населенных пунктов из двух районов, расположенных в 15-километровой зоне рядом с украинской границей.Глава региона Алексей Смирнов ранее сообщал о том, что жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противникаВ Курской области ввели режим КТОЧто такое режим контртеррористической операции
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, марат хуснуллин, выплаты и компенсации, компенсация ущерба, общество, новости
Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья
На компенсацию аренды жилья пострадавшим в Курской области выделили 1 млрд рублей