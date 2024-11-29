https://crimea.ria.ru/20241129/postradavshim-v-kurskoy-oblasti-vydelen-1-mlrd-na-kompensatsiyu-arendy-zhilya-1142236958.html

Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья

Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жилья

Жителям Курской области, пострадавшим из-за попыток ВСУ прорвать российскую границу, начали выплачивать компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T10:08

2024-11-29T10:08

2024-11-29T10:08

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

марат хуснуллин

выплаты и компенсации

компенсация ущерба

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Жителям Курской области, пострадавшим из-за попыток ВСУ прорвать российскую границу, начали выплачивать компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Хуснуллин уточнил, что многодетные семьи получат по 40 тысяч рублей, остальные – по 20 тысяч рублей.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).В сентябре началась эвакуация местных жителей населенных пунктов из двух районов, расположенных в 15-километровой зоне рядом с украинской границей.Глава региона Алексей Смирнов ранее сообщал о том, что жители Курской области из зоны ЧС получат выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противникаВ Курской области ввели режим КТОЧто такое режим контртеррористической операции

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, марат хуснуллин, выплаты и компенсации, компенсация ущерба, общество, новости