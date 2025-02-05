https://crimea.ria.ru/20250205/peskov-vopros-kompensatsiy-zhitelyam-prigranichya-budet-operativno-otrabotan-1143951616.html

Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно отработан

Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно отработан - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно отработан

Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T22:16

2025-02-05T22:16

2025-02-05T22:17

курская область

обстрелы курской области

александр хинштейн

дмитрий песков

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин встретился с Хинштейном спустя два месяца после назначения последнего на пост врио главы региона. Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств.Президент сообщил, что поручит правительству в ближайшие дни проработать обозначенные вопросы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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