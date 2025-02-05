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Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно отработан
Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно отработан - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно отработан
Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T22:16
2025-02-05T22:16
2025-02-05T22:17
курская область
обстрелы курской области
александр хинштейн
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин встретился с Хинштейном спустя два месяца после назначения последнего на пост врио главы региона. Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств.Президент сообщил, что поручит правительству в ближайшие дни проработать обозначенные вопросы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, дмитрий песков, владимир путин (политик), новости
Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно отработан
Вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно проработан - Песков
22:16 05.02.2025 (обновлено: 22:17 05.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вопрос размера выплат жителям приграничья будет оперативно проработан по поручению президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вопрос по поручению президента будет оперативно проработан", - сказал он, отвечая на вопрос о размере единовременных выплат жителям приграничья, увеличить размер которых предложил на встрече с главой государства врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Путин встретился с Хинштейном спустя два месяца после назначения последнего на пост врио главы региона. Хинштейн предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств.
Президент сообщил, что поручит правительству в ближайшие дни проработать обозначенные вопросы.
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