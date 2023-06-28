https://crimea.ria.ru/20230628/ubrat-pravoslavie-zachem-zelenskiy-khochet-otmenit-rozhdestvo-7-yanvarya-1129697178.html

Убрать православие: зачем Зеленский хочет отменить Рождество 7 января

Убрать православие: зачем Зеленский хочет отменить Рождество 7 января - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Убрать православие: зачем Зеленский хочет отменить Рождество 7 января

Украина, христианская и православная, не сможет стать страной западного типа, в которой "приживаются" так называемые ЛГБТ-ценности и антитрадиционалистские... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T18:36

2023-06-28T18:36

2023-06-28T18:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Украина, христианская и православная, не сможет стать страной западного типа, в которой "приживаются" так называемые ЛГБТ-ценности и антитрадиционалистские взгляды, поэтому политика президента Украины Зеленского направлена на уничтожение православия. Более того, киевский режим делает ставку на униатов, поскольку "спонсоров Зеленского" может устраивать Украина, "наполненная полусумасшедшими неопротестантскими пасторами", которые будут готовы менять догматы церкви в зависимости от политики Белого дома. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене празднования Рождества 7 января. Если закон будет принят, украинцы на государственном уровне будут праздновать только католическое Рождество 25 декабря.Киев ведет борьбу с православием"Это приведет к тому, что Украина не будет праздновать никакое Рождество в принципе, потому что Зеленский пошел по пути раскола, а такой "поход" всегда заканчивается отходом от веры", - комментирует данную инициативу Милонов.По его словам, смена даты празднования Рождества Христова на Украине "политическим образом" это – наименьшее из того зла, что сегодня делает киевский режим. Сейчас политика Киева заключается в том, чтобы и вовсе убрать православие, потому что оно "мешает" Зеленскому, считает депутат Госдумы.Менять догматы церкви в угоду ЛГБТ"Украина христианская не может стать страной западного типа, потому что те ценности, которые есть сейчас у основных спонсоров Зеленского - это не христианские ценности", - говорит он."Спонсоров Зеленского" может устраивать Украина, наполненная полусумасшедшими неопротестантскими пасторами, которые будут готовы менять догматы церкви в зависимости от политики Белого дома, считает политик. Он акцентирует внимание на том, что так называемые ЛГБТ-ценности – это составная часть нового западного мира, который отличается абсолютными антитрадиционалистскими, антицерковными и антихристианскими взглядами."И сегодня на Западе католическая церковь, даже при наличии некоторых отступников, также не занимает позицию про-ЛГБТ, поэтому ставка делается на неопротестантов, у которых лесбиянки женщины-епископы венчают гомосексуалистов с собаками. И эта церковь их устраивает, потому что она будет благословлять Байдена на новую аферу, новую бомбежку "нового Ирака", потому что это церковь без принципов. Тогда как самое опасное в церкви – это принципы, ради которых верующие готовы отдать все, включая собственную жизнь. Но не предадут веру и Спасителя. И это крайне не устраивает сейчас западный мир, в котором ценности очень быстро меняются", - резюмирует Милонов.Новые даты "старых" праздниковРанее сообщалось, что раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь – с католическими праздниками. Соответствующее решение большинством голосов приняли на "архиерейском соборе" ПЦУ.В соответствии с принятым документом, Рождество теперь будут отмечать 25 декабря, а не 7 января, как прежде. А Крещение – 6 января вместо 19-го. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы перенесут на 1 октября вместо 14-го, а День святого Николая – на 6 декабря вместо 19-го.При этом несколько праздников, в частности Пасху и Троицу, ПЦУ будет и дальше отмечать по старому календарю.В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу >>По мнению настоятеля симферопольского храма Святых Вифлеемских младенцев, преподавателя Таврической духовной семинарии, иерея Михаила Шепельского, киевский режим сегодня делает ставку на так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). И во внесении в Верховную Раду законопроекта об отмене празднования Рождества 7 января усматривается в первую очередь внутриполитическое решение: "стать в очередной раз ближе к Европе и подальше от нас"."Их (Киева – ред.) политическая повестка позволяет принимать только такие решения: поближе к "цивилизации" и подальше от Москвы", - сказал он РИА Новости Крым.Отец Михаил не исключает, что едва новообразованная церковь перейдет на новый календарь, тем общинам, которые не сразу захотят это сделать, не будет предоставлено время на принятие этого решения, как о том было заявлено раньше.Ранее в комментарии РИА Новости Крым иерей Благовещенской епархии Святослав Шевченко высказал мнение, что переносом даты празднования рождества Христова с 7 января на 25 декабря Православная церковь Украины борется за паству, желая привлечь на свою сторону как можно больше прихожан подобным свободомыслием.Так, по его мнению, украинские политики, представители истеблишмента, называют 7 января "пережитком прошлого", "москальским" Рождеством, тогда как Киеву должно праздновать Рождество со всем прогрессивным миром."Дай Бог, чтобы СВО поставило точки над "и" в этом вопросе, потому что я думаю, кроме демилитаризации и денацификации Украине еще нужна дехизматизация. Хизма – это раскол. То есть, необходимо и врачевание раскола", - убежден клирик Благовещенской епархии.Еще в 2021 году так называемый предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний отметил: в течение следующего десятилетия украинцы перейдут на празднование по новому Юлианскому календарю.Читайте также на РИА Новости Крым:Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУСокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на ЗападВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

религия, украина, мнения, православие, виталий милонов, михаил шепельский, политика, владимир зеленский (президент украины), сша