https://crimea.ria.ru/20250528/chto-posleduet-za-sozdaniem-bufernoy-zony-na-ukraine--mnenie-1146774870.html
Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
Создание буферной зоны на Украине на фоне ужесточения массированных атак ВСУ на российские территории является промежуточной целью, главной же была и остается – РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T21:31
2025-05-28T21:31
2025-05-28T21:31
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
павел шипилин
россия
украина
сша
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Создание буферной зоны на Украине на фоне ужесточения массированных атак ВСУ на российские территории является промежуточной целью, главной же была и остается – "полностью вырвать зубы у Украины". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Только за минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили почти 300 беспилотников ВСУ над 13-ю регионами страны. Из них 37 – над Москвой. Обломки дронов упали в Подмосковье, известно о повреждении жилых домов в Брянске. Массированному налету подверглись также: Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области России.По мнению Шипилина, главной целью всех ударов с украинской стороны по российским территориям, откровенно усилившихся в последнее время, без всякого сомнения является срыв начавшихся переговоров.Политолог считает, что поддерживать военные действия на Украине для Запада – единственный способ борьбы за собственное существование: "не будет войны – они не будут нужны"."Я уже не говорю про Зеленского. Это совершенно откровенно президент войны. И, конечно, эти начавшиеся переговоры в Стамбуле совершенно не в его интересах – мы его еле туда затащили при помощи Трампа. Поэтому они постоянно сейчас дают о себе знать вот этими атаками и будут их продолжать вне всякого сомнения", – добавил Шипилин.По словам эксперта, Россия в ответ сегодня не только наносит удары по объектам ВПК Украины и выстраивает буферную зону, поскольку это "программа минимум". Но и продолжает двигаться к своей главной цели, которая была изначально и остается.Ранее в этот день глава МИД Сергей Лавров заявил, что безъядерный и нейтральный статус Украины является главным условием окончания СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной
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РИА Новости Крым
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мнения, политика, павел шипилин, россия, украина, сша, коллективный запад
Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
Создание буферной зоны на Украине является промежуточной целью – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым.
Создание буферной зоны на Украине на фоне ужесточения массированных атак ВСУ на российские территории является промежуточной целью, главной же была и остается – "полностью вырвать зубы у Украины". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог Павел Шипилин.
Только за минувшую ночь, по данным
Минобороны РФ, силы ПВО сбили почти 300 беспилотников ВСУ над 13-ю регионами страны. Из них 37 – над Москвой. Обломки дронов упали
в Подмосковье, известно
о повреждении жилых домов в Брянске. Массированному налету подверглись также: Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области России.
По мнению Шипилина, главной целью всех ударов с украинской стороны по российским территориям, откровенно усилившихся в последнее время, без всякого сомнения является срыв начавшихся переговоров.
"Потому что в этих переговорах они абсолютно не заинтересованы. Я имею в виду не только Украину, но и Запад, который уже не коллективный – коллектива нет, а глобалистский", – сказал Шипилин.
Политолог считает, что поддерживать военные действия на Украине для Запада – единственный способ борьбы за собственное существование: "не будет войны – они не будут нужны".
"Я уже не говорю про Зеленского. Это совершенно откровенно президент войны. И, конечно, эти начавшиеся переговоры в Стамбуле совершенно не в его интересах – мы его еле туда затащили при помощи Трампа. Поэтому они постоянно сейчас дают о себе знать вот этими атаками и будут их продолжать вне всякого сомнения", – добавил Шипилин.
По словам эксперта, Россия в ответ сегодня не только наносит удары по объектам ВПК Украины и выстраивает буферную зону, поскольку это "программа минимум". Но и продолжает двигаться к своей главной цели, которая была изначально и остается.
"А у нас остается единственная возможность прекращения этих атак – это полностью вырвать зубы у Украины. Задача добиться не того, чтобы с Украины ничего не долетало, а чтобы даже не смотрели в нашу сторону. Ни в сторону Крыма, ни в сторону Москвы, ни в сторону Брянска, Курска и так далее", – резюмировал он.
Ранее в этот день глава МИД Сергей Лавров заявил
, что безъядерный и нейтральный статус Украины является главным условием окончания СВО.
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