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Лавров назвал условие прекращения СВО - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Лавров назвал условие прекращения СВО
Лавров назвал условие прекращения СВО - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Лавров назвал условие прекращения СВО
Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены, и это является ключевым требованием Москвы при любой формате... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T11:22
2025-05-28T11:22
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
украина
нато
политика
внешняя политика
новости
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены, и это является ключевым требованием Москвы при любой формате урегулирования конфликта. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.Он напомнил, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины торжественно провозгласили еще в декларации о независимости этой страны в 1991 году, что помогло Украине стать государством, которое признала и Российская Федерация, и в целом международное сообщество.Также в ходе своего выступления Лавров заявил, что информация о начале нового раунда переговоров между Россией и Украиной появится в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФМеморандум по Украине: почему это очень важный документГермания отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, украина, нато, политика, внешняя политика, новости, переговоры
Лавров назвал условие прекращения СВО

Безъядерный и нейтральный статус Украины является главным условием урегулирования – Лавров

11:22 28.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены, и это является ключевым требованием Москвы при любой формате урегулирования конфликта. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.
"Возвращение к этому обязательству (нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины - ред.) является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле", - сказал Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Он напомнил, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины торжественно провозгласили еще в декларации о независимости этой страны в 1991 году, что помогло Украине стать государством, которое признала и Российская Федерация, и в целом международное сообщество.
Также в ходе своего выступления Лавров заявил, что информация о начале нового раунда переговоров между Россией и Украиной появится в ближайшее время.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаНАТОПолитикаВнешняя политикаНовостиПереговоры
 
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