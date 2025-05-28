Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск
В Брянске при массированной атаке беспилотников повреждены три многоэтажки - губернатор
07:39 28.05.2025 (обновлено: 07:40 28.05.2025)
© РИА Новости КрымСигнальная лента
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Три многоквартирных дома повреждены в Брянске в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Около часа ночи в среду он сообщил, что над территорией Брянской области силы ПВО обнаружили и уничтожили 59 вражеских беспилотника самолетного типа. При этом во время воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района Брянска в многоэтажке выбило окна. Были повреждены также шесть припаркованных рядом автомобилей.
К утру число поврежденных дронами домов увеличилось до трех.
"При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений", - написал Богомаз своем Telegram-канале.
Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы в настоящее время обследуют территорию, уточнил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. К этому моменту уничтожено уже 37 беспилотников, уточнил он.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.