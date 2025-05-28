Рейтинг@Mail.ru
Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250528/v-bryanske-pri-atake-bespilotnikov-povrezhdeny-zhilye-mnogoetazhki-1146766046.html
Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск
Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск
Три многоквартирных дома повреждены в Брянске в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T07:39
2025-05-28T07:40
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Три многоквартирных дома повреждены в Брянске в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Около часа ночи в среду он сообщил, что над территорией Брянской области силы ПВО обнаружили и уничтожили 59 вражеских беспилотника самолетного типа. При этом во время воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района Брянска в многоэтажке выбило окна. Были повреждены также шесть припаркованных рядом автомобилей.К утру число поврежденных дронами домов увеличилось до трех.Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы в настоящее время обследуют территорию, уточнил он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. К этому моменту уничтожено уже 37 беспилотников, уточнил он.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянск
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c49fe3561cbaa3c6673b5c07e071b351.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянск, брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск

В Брянске при массированной атаке беспилотников повреждены три многоэтажки - губернатор

07:39 28.05.2025 (обновлено: 07:40 28.05.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Три многоквартирных дома повреждены в Брянске в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Около часа ночи в среду он сообщил, что над территорией Брянской области силы ПВО обнаружили и уничтожили 59 вражеских беспилотника самолетного типа. При этом во время воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района Брянска в многоэтажке выбило окна. Были повреждены также шесть припаркованных рядом автомобилей.
К утру число поврежденных дронами домов увеличилось до трех.
"При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений", - написал Богомаз своем Telegram-канале.
Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы в настоящее время обследуют территорию, уточнил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. К этому моменту уничтожено уже 37 беспилотников, уточнил он.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БрянскБрянская областьОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье
08:13В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ
07:39Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск
07:24Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области
07:10На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России
06:47День защиты детей: куда сходить в Крыму
06:10Меморандум по Украине: почему это очень важный документ
06:00Массированная атака беспилотников на Москву: что известно
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 мая
22:30Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день
22:15Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю
21:52Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами
21:31Введет ли Трамп санкции против России – мнение
21:14Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе
20:48Где любят отдыхать в Крыму и что главное в отпуске – опрос
20:28Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом
20:05Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе
19:51На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута
19:27"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России
Лента новостейМолния