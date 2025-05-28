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Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск

Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск

Три многоквартирных дома повреждены в Брянске в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T07:39

2025-05-28T07:39

2025-05-28T07:40

брянск

брянская область

обстрелы брянской области

александр богомаз

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Три многоквартирных дома повреждены в Брянске в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Около часа ночи в среду он сообщил, что над территорией Брянской области силы ПВО обнаружили и уничтожили 59 вражеских беспилотника самолетного типа. При этом во время воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района Брянска в многоэтажке выбило окна. Были повреждены также шесть припаркованных рядом автомобилей.К утру число поврежденных дронами домов увеличилось до трех.Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы в настоящее время обследуют территорию, уточнил он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. К этому моменту уничтожено уже 37 беспилотников, уточнил он.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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