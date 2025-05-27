https://crimea.ria.ru/20250527/zelenskiy-poobeschal-bit-vglub-rossii-ballistikoy-i-dronami-1146764002.html

Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами

Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами

Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T21:52

2025-05-27T21:52

2025-05-27T21:57

владимир зеленский

новости

оружие

беспилотник (бпла, дрон)

баллистическая ракета

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы. Об этом он заявил по итогам совещания с военными.По словам Зеленского, в ходе совещания, на котором, в частности, присутствовали главком ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и министр обороны Украины Рустем Умеров, обсуждались вопросы планирования действий Украины против России. А именно – отвечать на российские удары и угрозы, "а также действовать превентивно".По его словам, сотни украинских компаний уже "дают результаты для сил обороны Украины, и будет больше" благодаря помощи "предпринимательской силы" из Европы, которую сейчас максимально вовлекают в производство оружия.Он отметил, что "перспектива ясна", но публично говорить об имеющихся планах и возможностях Киев не может.Все перечисленное, по словам главы киевского режима, будет производиться на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИДДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

https://crimea.ria.ru/20250527/reshenie-po-dalnoboynomu-oruzhiyu-dlya-kieva-ekspert-otsenil-slova-mertsa-1146756721.html

украина

россия

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2025

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владимир зеленский, новости, оружие, беспилотник (бпла, дрон), баллистическая ракета, украина, россия