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Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами
Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами
Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T21:52
2025-05-27T21:57
владимир зеленский
новости
оружие
беспилотник (бпла, дрон)
баллистическая ракета
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы. Об этом он заявил по итогам совещания с военными.По словам Зеленского, в ходе совещания, на котором, в частности, присутствовали главком ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и министр обороны Украины Рустем Умеров, обсуждались вопросы планирования действий Украины против России. А именно – отвечать на российские удары и угрозы, "а также действовать превентивно".По его словам, сотни украинских компаний уже "дают результаты для сил обороны Украины, и будет больше" благодаря помощи "предпринимательской силы" из Европы, которую сейчас максимально вовлекают в производство оружия.Он отметил, что "перспектива ясна", но публично говорить об имеющихся планах и возможностях Киев не может.Все перечисленное, по словам главы киевского режима, будет производиться на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИДДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
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владимир зеленский, новости, оружие, беспилотник (бпла, дрон), баллистическая ракета, украина, россия
Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами

Зеленский анонсировал удары по РФ дальнобойными ракетами украино-европейского производства

21:52 27.05.2025 (обновлено: 21:57 27.05.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы. Об этом он заявил по итогам совещания с военными.
По словам Зеленского, в ходе совещания, на котором, в частности, присутствовали главком ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и министр обороны Украины Рустем Умеров, обсуждались вопросы планирования действий Украины против России. А именно – отвечать на российские удары и угрозы, "а также действовать превентивно".

"И это значит увеличивать наше производство – наших дронов, наших ракет", – написал глава киевского режима в своем Telegram-канале по итогам совещания.

По его словам, сотни украинских компаний уже "дают результаты для сил обороны Украины, и будет больше" благодаря помощи "предпринимательской силы" из Европы, которую сейчас максимально вовлекают в производство оружия.

"Мы готовим в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И, прежде всего, производство именно беспилотного и дальнобойного элемента – всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизнь наших воинов и действовать – действовать на значительное расстояние", – добавил Зеленский.

Он отметил, что "перспектива ясна", но публично говорить об имеющихся планах и возможностях Киев не может.

"В России должны ощущать отчетливо последствия. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – ключевые элементы", – написал Зеленский.

Все перечисленное, по словам главы киевского режима, будет производиться на Украине.
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