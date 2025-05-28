https://crimea.ria.ru/20250528/massirovannaya-ataka-bespilotnikov-na-moskvu-chto-izvestno-1146765379.html

Массированная атака беспилотников на Москву: что известно

Массированная атака беспилотников на Москву: что известно - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Массированная атака беспилотников на Москву: что известно

В ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. На данный момент уже сбито 37 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T06:00

2025-05-28T06:00

2025-05-28T06:19

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

новости

пво

безопасность

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144826494_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c1e31312ef684912b3fc4dfcc31ef713.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. На данный момент уже сбито 37 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Первый раз система противовоздушной обороны отработала над столичным регионом в половину первого ночи – было уничтожено четыре БПЛА. Уже через 10 минут в небе сбили еще два вражеских беспилотника. Атаки не прекращались до половины пятого утра 28 мая. В небе сбивали дроны каждые несколько минут. Утром в среду беспилотники сбили в Зеленограде.На месте падения обломков продолжают работу специалисты.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.В ночь на вторник силы ПВО сбили 99 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Владимирской, Калужской,️ Тульской области, Ростовской и Липецкой областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую областьПять украинских БПЛА пытались атаковать Москву300 ударов ВСУ ежедневно: 400 мирных россиян ранены и 59 погибли за месяц

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости, пво, безопасность, пожар