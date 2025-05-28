Массированная атака беспилотников на Москву: что известно
На подлете к Москве уничтожено 37 беспилотников – Собянин
06:00 28.05.2025 (обновлено: 06:19 28.05.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. На данный момент уже сбито 37 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Первый раз система противовоздушной обороны отработала над столичным регионом в половину первого ночи – было уничтожено четыре БПЛА. Уже через 10 минут в небе сбили еще два вражеских беспилотника. Атаки не прекращались до половины пятого утра 28 мая. В небе сбивали дроны каждые несколько минут.
Утром в среду беспилотники сбили в Зеленограде.
"В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб", - написал Собянин в Telegram.
На месте падения обломков продолжают работу специалисты.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
В ночь на вторник силы ПВО сбили 99 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Владимирской, Калужской,️ Тульской области, Ростовской и Липецкой областями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: