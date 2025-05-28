В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной
Россия объявит о втором раунде переговоров с Украиной в самое ближайшее время – Лавров
10:58 28.05.2025 (обновлено: 11:08 28.05.2025)
© МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Информация о начале нового раунда переговоров между Россией и Украиной появится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", - сообщил он на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
По его словам, Москва давно выражала готовность к переговорам с Киевом, однако "хозяева" Украины в руководстве Европы не пускали ее.
Лавров подчеркнул, что одним из ключевых требований России в рамках мирного урегулирования является отказ киевских властей от вступления в НАТО, а, следовательно, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной.
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия при разработке меморандума по урегулированию украинского кризиса будет исходить из необходимости устранения первопричин конфликта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня.
В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.
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