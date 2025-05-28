Рейтинг@Mail.ru
В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250528/v-mid-sdelali-zayavlenie-o-vtorom-raunde-peregovorov-s-ukrainoy-1146770186.html
В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной
В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной
Информация о начале нового раунда переговоров между Россией и Украиной появится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T10:58
2025-05-28T11:08
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
внешняя политика
переговоры
украина
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145118425_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9b9fd38b058f81550cebe701e6c2eb60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Информация о начале нового раунда переговоров между Россией и Украиной появится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Москва давно выражала готовность к переговорам с Киевом, однако "хозяева" Украины в руководстве Европы не пускали ее.Лавров подчеркнул, что одним из ключевых требований России в рамках мирного урегулирования является отказ киевских властей от вступления в НАТО, а, следовательно, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной.На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия при разработке меморандума по урегулированию украинского кризиса будет исходить из необходимости устранения первопричин конфликта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня.В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по УкраинеКиев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - МинобороныВ основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145118425_25:0:985:720_1920x0_80_0_0_d5f09c5144d4c7547a8f16d3df5aa1a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, внешняя политика, переговоры, украина, нато, россия
В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной

Россия объявит о втором раунде переговоров с Украиной в самое ближайшее время – Лавров

10:58 28.05.2025 (обновлено: 11:08 28.05.2025)
 
© МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© МИД России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Информация о начале нового раунда переговоров между Россией и Украиной появится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", - сообщил он на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
По его словам, Москва давно выражала готовность к переговорам с Киевом, однако "хозяева" Украины в руководстве Европы не пускали ее.
Лавров подчеркнул, что одним из ключевых требований России в рамках мирного урегулирования является отказ киевских властей от вступления в НАТО, а, следовательно, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной.
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия при разработке меморандума по урегулированию украинского кризиса будет исходить из необходимости устранения первопричин конфликта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня.
В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине
Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны
В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаВнешняя политикаПереговорыУкраинаНАТОРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00В Крыму мужчину приговорили к 19 годам за двойное убийство
11:56Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
11:46Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы
11:39Учения по антитеррору пройдут в Симферополе 29 мая
11:34В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
11:22Лавров назвал условие прекращения СВО
11:11Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности
11:05Центр Симферополя обесточен
10:58В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной
10:50Жители США массово переходят в православие
10:37В Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга
10:21Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей
10:04В Евпатории поймали серийных воров-домушников
09:26Противочумная станция в Симферополе готова на 87%
08:50Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков
08:37296 беспилотников сбиты над Россией за ночь
08:34Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздником 2:24
08:17Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье
08:13В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ
07:39Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск
Лента новостейМолния