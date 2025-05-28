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В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной

В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 28.05.2025

В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной

Информация о начале нового раунда переговоров между Россией и Украиной появится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T10:58

2025-05-28T10:58

2025-05-28T11:08

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

внешняя политика

переговоры

украина

нато

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Информация о начале нового раунда переговоров между Россией и Украиной появится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Москва давно выражала готовность к переговорам с Киевом, однако "хозяева" Украины в руководстве Европы не пускали ее.Лавров подчеркнул, что одним из ключевых требований России в рамках мирного урегулирования является отказ киевских властей от вступления в НАТО, а, следовательно, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной.На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия при разработке меморандума по урегулированию украинского кризиса будет исходить из необходимости устранения первопричин конфликта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня.В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по УкраинеКиев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - МинобороныВ основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, внешняя политика, переговоры, украина, нато, россия