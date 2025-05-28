https://crimea.ria.ru/20250528/296-bespilotnikov-sbity-nad-rossiey-za-noch-1146767132.html

296 беспилотников сбиты над Россией за ночь

296 беспилотников сбиты над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 28.05.2025

296 беспилотников сбиты над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку массированной атаки ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T08:37

2025-05-28T08:37

2025-05-28T08:47

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

безопасность

московская область

брянская область

белгородская область

владимирская область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146766333_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b1ce794cb0e250a096a2983dbb1766f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку массированной атаки ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, БПЛА уничтожены над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, ПВО отработала над 12 муниципалитетами региона. В подмосковном Чехове при падении обломков были повреждены жилые дома.Также минувшей ночью три многоквартирных дома были повреждены в Брянске в результате массированной атаки украинских беспилотников, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, над областью было уничтожено 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

брянская область

белгородская область

владимирская область

воронежская область

ивановская область

калужская область

курская область

орловская область

рязанская область

смоленская область

тверская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, московская область, брянская область, белгородская область, владимирская область, воронежская область, ивановская область, калужская область, курская область, орловская область, рязанская область, смоленская область, тверская область, тульская область, новости