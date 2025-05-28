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Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности
Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов призвал членов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно развивать... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T11:11
2025-05-28T11:11
андрей белоусов
министерство обороны рф
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов призвал членов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств. Об этом он заявил на заседании Совета министров обороны ОДКБ."Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Также важно углублять сотрудничество организации с другими международными интеграционными объединениями, в первую очередь с СНГ и ШОС", – подчеркнул Белоусов.Он также заявил о необходимости поддержания Коллективных войск и сил ОДКБ в высокой степени готовности.Как сообщили в Минобороны РФ, главы оборонных ведомств приняли документы, касающиеся планирования развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы, а также организации совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, вопросов управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ. В заседании приняли участие министры обороны Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также Генеральный секретарь ОДКБ и начальник Объединенного штаба ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – ПутинСовместные учения: силы ОДКБ объединяются против угрозРоссия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности
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андрей белоусов, министерство обороны рф, организация договора о коллективной безопасности (одкб), безопасность, новости
Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности

Белоусов: необходимо поддерживать войска и силы ОДКБ в высокой степени готовности

11:11 28.05.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов призвал членов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств. Об этом он заявил на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
"Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Также важно углублять сотрудничество организации с другими международными интеграционными объединениями, в первую очередь с СНГ и ШОС", – подчеркнул Белоусов.
Он также заявил о необходимости поддержания Коллективных войск и сил ОДКБ в высокой степени готовности.
"Для этого важно не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки. Учитывать в процессе обучения войск и органов военного управления российский опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции", - отметил Белоусов.
Как сообщили в Минобороны РФ, главы оборонных ведомств приняли документы, касающиеся планирования развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы, а также организации совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, вопросов управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ.
В заседании приняли участие министры обороны Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также Генеральный секретарь ОДКБ и начальник Объединенного штаба ОДКБ.
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Андрей БелоусовМинистерство обороны РФОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)БезопасностьНовости
 
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