Рейтинг@Mail.ru
Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250528/rossiya-boretsya-protiv-sistemy-prezident-serbii-nazval-svo-opravdannoy-1146771593.html
Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы
Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы
В ходе конфликта на Украине Россия защищает не только себя, но и принципы международного права, поэтому спецоперация является абсолютно оправданной. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T11:46
2025-05-28T12:03
милорад додик
сербия
россия
украина
политика
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146771915_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_75f3497df0beb6332f7333c37ae233ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В ходе конфликта на Украине Россия защищает не только себя, но и принципы международного права, поэтому спецоперация является абсолютно оправданной. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.Кроме того, по словам Додика, победа президента Дональда Трампа в США также "будет вести к сбалансированному миру". Помимо этого, в Сербии поддерживают и высоко ценят политику Китая, отметил сербский лидер.Ранее на встрече с представителями деловых кругов страны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с УкраинойПутин: Россия выступает за остановку боевых действий – условиеПутин: Россия пока не достигла целей СВО
сербия
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146771915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1256d6aebba9dceb52728ff4733c2371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
милорад додик, сербия, россия, украина, политика, новости сво, новости
Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы

Президент Сербии назвал проведение Россией спецоперации на Украине оправданным действием

11:46 28.05.2025 (обновлено: 12:03 28.05.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В ходе конфликта на Украине Россия защищает не только себя, но и принципы международного права, поэтому спецоперация является абсолютно оправданной. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
"В ходе спецоперации на территории Украины Россия защищает не только себя, но и принципы международного права, международных отношений. Россия борется против системы, которую нам навязывают в международных отношениях, и, на наш взгляд, специальная военная операция абсолютно оправдана", - сказал Додик, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Кроме того, по словам Додика, победа президента Дональда Трампа в США также "будет вести к сбалансированному миру". Помимо этого, в Сербии поддерживают и высоко ценят политику Китая, отметил сербский лидер.
Ранее на встрече с представителями деловых кругов страны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной
Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие
Путин: Россия пока не достигла целей СВО
 
Милорад ДодикСербияРоссияУкраинаПолитикаНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21В Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку
13:58Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района
13:42Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ
13:25Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
13:18В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн
12:44ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший
12:33Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн
12:20Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе
12:00Убил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годам
11:56Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
11:46Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы
11:39Учения по антитеррору пройдут в Симферополе 29 мая
11:34В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
11:22Лавров назвал условие прекращения СВО
11:11Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности
11:05Центр Симферополя обесточен
10:58В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с Украиной
10:50Жители США массово переходят в православие
10:37В Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга
10:21Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей
Лента новостейМолния