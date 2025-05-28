https://crimea.ria.ru/20250528/rossiya-boretsya-protiv-sistemy-prezident-serbii-nazval-svo-opravdannoy-1146771593.html

Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы

Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы

В ходе конфликта на Украине Россия защищает не только себя, но и принципы международного права, поэтому спецоперация является абсолютно оправданной. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T11:46

2025-05-28T11:46

2025-05-28T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В ходе конфликта на Украине Россия защищает не только себя, но и принципы международного права, поэтому спецоперация является абсолютно оправданной. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.Кроме того, по словам Додика, победа президента Дональда Трампа в США также "будет вести к сбалансированному миру". Помимо этого, в Сербии поддерживают и высоко ценят политику Китая, отметил сербский лидер.Ранее на встрече с представителями деловых кругов страны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД сделали заявление о втором раунде переговоров с УкраинойПутин: Россия выступает за остановку боевых действий – условиеПутин: Россия пока не достигла целей СВО

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2025

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милорад додик, сербия, россия, украина, политика, новости сво, новости