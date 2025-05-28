Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системы
Президент Сербии назвал проведение Россией спецоперации на Украине оправданным действием
11:46 28.05.2025 (обновлено: 12:03 28.05.2025)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В ходе конфликта на Украине Россия защищает не только себя, но и принципы международного права, поэтому спецоперация является абсолютно оправданной. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
"В ходе спецоперации на территории Украины Россия защищает не только себя, но и принципы международного права, международных отношений. Россия борется против системы, которую нам навязывают в международных отношениях, и, на наш взгляд, специальная военная операция абсолютно оправдана", - сказал Додик, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Кроме того, по словам Додика, победа президента Дональда Трампа в США также "будет вести к сбалансированному миру". Помимо этого, в Сербии поддерживают и высоко ценят политику Китая, отметил сербский лидер.
Ранее на встрече с представителями деловых кругов страны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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