https://crimea.ria.ru/20250519/putin-i-tramp-zavershili-razgovor-prezident-rossii-vyshel-k-zhurnalistam-1146548451.html

Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие

Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие

Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T19:45

2025-05-19T19:45

2025-05-19T20:13

владимир путин (политик)

дональд трамп

переговоры

россия

сша

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144142318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40a6195d5a213843476b763e22eb2f30.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом.Телефонный разговор лидеров Российской Федерации и США длился более двух часов.По словам Путина, разговор был содержательным, откровенным и весьма полезным. Президент России поблагодарил Дональда Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.Путин отметил, что беседа была очень конструктивной. Москва выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, обозначил российский лидер."Этот разговор был содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего я поблагодарил президента США за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году. Президент США высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия и, со своей стороны, отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", – сказал Путин.Глава российского государства подчеркнул, что главный вопрос в урегулировании украинского конфликта в том, чтобы найти компромиссы, но главное – устранить первопричины конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250519/rf-gotova-rabotat-s-kievom-nad-memorandumom-po-prekrascheniyu-ognya--putin-1146548791.html

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, россия, сша, политика, украина