https://crimea.ria.ru/20250526/rossiyu-vynudili-nachat-spetsoperatsiyu---putin-1146728408.html

Россию вынудили начать спецоперацию - Путин

Россию вынудили начать спецоперацию - Путин - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Россию вынудили начать спецоперацию - Путин

Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T18:41

2025-05-26T18:41

2025-05-26T18:41

владимир путин (политик)

россия

украина

госпереворот на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов страны."Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили - и все, как будто так и надо - кровавый (переворот - ред.) причем. И пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов, с самолетов", - сказал российский лидер."Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми", - подчеркнул президент.Ранее в интервью Такеру Карлсону, опубликованному на сайте американского журналиста, президент Владимир Путин заявлял, что одна из целей спецоперации – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений на Украине.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условиеВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФАрмия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, госпереворот на украине, новости