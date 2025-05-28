https://crimea.ria.ru/20250528/oblomki-bespilotnikov-vsu-upali-na-zhilye-doma-v-podmoskove-1146766628.html

Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье

Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье

В Московской области при массированной атаке ВСУ обломки беспилотников упали на жилые дома и спровоцировали пожары. Об этом сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T08:17

2025-05-28T08:17

2025-05-28T08:17

подмосковье

московская область

происшествия

пожар

андрей воробьев

новости

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Московской области при массированной атаке ВСУ обломки беспилотников упали на жилые дома и спровоцировали пожары. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Губернатор уточнил, в результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ "Мичуринец". Пострадавших нет.На месте работают экстренные службы. Жители пострадавших домов получат всю необходимую помощь и поддержку, отметил он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. К этому моменту уничтожено уже 37 беспилотников, уточнил он.Также минувшей ночью три многоквартирных дома были повреждены в Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, происшествия, пожар, андрей воробьев, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)