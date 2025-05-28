Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье
В Подмосковье обломки беспилотников упали на жилые дома
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки ВСУ на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Московской области при массированной атаке ВСУ обломки беспилотников упали на жилые дома и спровоцировали пожары. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки ВСУ на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки ВСУ на Подмосковье
Губернатор уточнил, в результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ "Мичуринец". Пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы. Жители пострадавших домов получат всю необходимую помощь и поддержку, отметил он.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки ВСУ на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки ВСУ на Подмосковье
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. К этому моменту уничтожено уже 37 беспилотников, уточнил он.
Также минувшей ночью три многоквартирных дома были повреждены в Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников.
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