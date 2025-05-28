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Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье
Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье
В Московской области при массированной атаке ВСУ обломки беспилотников упали на жилые дома и спровоцировали пожары. Об этом сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T08:17
2025-05-28T08:17
подмосковье
московская область
происшествия
пожар
андрей воробьев
новости
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Московской области при массированной атаке ВСУ обломки беспилотников упали на жилые дома и спровоцировали пожары. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Губернатор уточнил, в результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ "Мичуринец". Пострадавших нет.На месте работают экстренные службы. Жители пострадавших домов получат всю необходимую помощь и поддержку, отметил он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. К этому моменту уничтожено уже 37 беспилотников, уточнил он.Также минувшей ночью три многоквартирных дома были повреждены в Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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подмосковье, московская область, происшествия, пожар, андрей воробьев, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье

В Подмосковье обломки беспилотников упали на жилые дома

08:17 28.05.2025
 
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки ВСУ на Подмосковье
Последствия атаки ВСУ на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Московской области при массированной атаке ВСУ обломки беспилотников упали на жилые дома и спровоцировали пожары. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки ВСУ на Подмосковье
Последствия атаки ВСУ на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки ВСУ на Подмосковье
Губернатор уточнил, в результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ "Мичуринец". Пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы. Жители пострадавших домов получат всю необходимую помощь и поддержку, отметил он.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки ВСУ на Подмосковье
Последствия атаки ВСУ на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки ВСУ на Подмосковье
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. К этому моменту уничтожено уже 37 беспилотников, уточнил он.
Также минувшей ночью три многоквартирных дома были повреждены в Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников.
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ПодмосковьеМосковская областьПроисшествияПожарАндрей ВоробьевНовостиОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
08:17Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в Подмосковье
08:13В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ
07:39Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на Брянск
07:24Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области
07:10На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России
06:47День защиты детей: куда сходить в Крыму
06:10Меморандум по Украине: почему это очень важный документ
06:00Массированная атака беспилотников на Москву: что известно
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 мая
22:30Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день
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