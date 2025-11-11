Рейтинг@Mail.ru
Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/prinuditelnuyu-evakuatsiyu-detey-obyavili-v-zaporozhskoy-oblasti-1150825389.html
Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области
Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T21:01
2025-11-11T21:11
запорожская область
украина
в мире
эвакуация
дети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131763139_0:0:898:505_1920x0_80_0_0_42486b75f66682b8ca6b54cd9f9112b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны. Об этом сказано в Telegram-канале поселкового совета.В воскресенье стало известно, что власти киевского режима расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Какое количество детей подлежит эвакуации, не уточняется. Известно, что в населенном пункте проживает 100 человек, пишет РИА Новости.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдняРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131763139_173:0:895:541_1920x0_80_0_0_e6d9ecd415649b532f69b9b435e33675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, украина, в мире, эвакуация, дети, новости
Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей

21:01 11.11.2025 (обновлено: 21:11 11.11.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские беженцы
Украинские беженцы
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны. Об этом сказано в Telegram-канале поселкового совета.
В воскресенье стало известно, что власти киевского режима расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
"На территории Кушугумского поселкового совета объявлена обязательная эвакуация принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют и объявлено проведение обязательной эвакуации населения из поселка Малокатериновка в связи со значительным ухудшением ситуации безопасности и активизацией боевых действий", – сказано в сообщении.
Какое количество детей подлежит эвакуации, не уточняется. Известно, что в населенном пункте проживает 100 человек, пишет РИА Новости.
Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.
В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин
Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
 
Запорожская областьУкраинаВ миреЭвакуациядетиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:40Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты
21:20Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса Вьетнама
21:01Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области
20:41Трамп решил взять пример с России
20:29Путин и Токаев проводят встречу тет-а-тет в Кремле
20:16"Фабрика туризма" помогает предпринимателям сделать свое дело узнаваемым
19:57Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог
19:39На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном цикле
19:17Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов
18:56Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
18:52Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
18:39Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
18:24ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно
18:13Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова
17:58Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города
17:10В Феодосии вечером во вторник будет громко
16:57Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
16:38Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
Лента новостейМолния