Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны. Об этом сказано в Telegram-канале поселкового совета.В воскресенье стало известно, что власти киевского режима расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Какое количество детей подлежит эвакуации, не уточняется. Известно, что в населенном пункте проживает 100 человек, пишет РИА Новости.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдняРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение

