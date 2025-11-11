Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области
21:01 11.11.2025 (обновлено: 21:11 11.11.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские беженцы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны. Об этом сказано в Telegram-канале поселкового совета.
В воскресенье стало известно, что власти киевского режима расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
"На территории Кушугумского поселкового совета объявлена обязательная эвакуация принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют и объявлено проведение обязательной эвакуации населения из поселка Малокатериновка в связи со значительным ухудшением ситуации безопасности и активизацией боевых действий", – сказано в сообщении.
Какое количество детей подлежит эвакуации, не уточняется. Известно, что в населенном пункте проживает 100 человек, пишет РИА Новости.
Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.
В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".
