В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов
В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов
23.08.2025
Почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов, заявили в министерстве развития общин и территорий.
2025-08-23T16:07
2025-08-23T16:07
2025-08-23T15:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов, заявили в министерстве развития общин и территорий.В ведомстве также сообщили, что за лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.В министерстве добавили, что Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнениеГде пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов, заявили в министерстве развития общин и территорий.
"Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них почти 17,2 тысячи детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В ведомстве также сообщили, что за лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
В министерстве добавили, что Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".
