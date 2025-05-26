https://crimea.ria.ru/20250526/gde-proydut-granitsy-bufernoy-zony-na-ukraine--mnenie-1146731030.html

Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение

Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение

Создание Россией буферной зоны на Украине является не только задачей обеспечения безопасности, но и посылом в поле информационной войны. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T21:29

2025-05-26T21:29

2025-05-26T21:12

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Создание Россией буферной зоны на Украине является не только задачей обеспечения безопасности, но и посылом в поле информационной войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, сегодня Россия и Украина обсуждают условия возможного мирного соглашения, но заключить его не готов ни правящий в Киеве режим, ни поддерживающая его Европа."И если так и дальше себя будет вести украинская сторона, ведомая коллективным Западом, то я не исключаю, что следующим этапом будет подписание соглашения о капитуляции Украины, потому что другого варианта уже не будет", – сказал Колесниченко.Дело в том, что главное требование, выдвинутое Россией на очередных переговорах, сводится к демонтажу идеологически-гуманитарной политики Украины, подчеркнул эксперт. То есть к демилитаризации и денацификации, а значит к вопросу отказа от преследования канонической православной украинской церкви, защите русского языка и русскоязычного населения, заметил он.Не готовы к нему и те на Западе, кто продолжает поддерживать Киев, но лучше бы им наконец прислушаться к предложениям РФ, которые выдвигает ее лидер и которые предлагаются им "в общих интересах для создания коллективной безопасности и без ущерба для всех", считает Колесниченко."Фрау Меркель, экс-канцлер Германии, не один раз говорила, что всегда нужно слушать и слышать, о чем говорит Путин, что он никогда просто так ничего не говорит. И с известной Мюнхенской речи 2007 года до сегодня все его слова, все обещания и мысли реализованы практически в стопроцентном варианте", – отметил Колесниченко.Он указал, что Россия неоднократно предостерегала Запад от опрометчивых шагов, но ее не послушали – и началась СВО. И сегодня "наши военные освободители в очередной – уже в тысячный раз показывают, что с нами нужно разговаривать и нас нужно слушать", подчеркнул Колесниченко.Эксперт напомнил также, что президент РФ ранее предупреждал и о возможности создания санитарных (буферных) зон для обеспечения безопасности жителей России. Причем вопрос этот, по мнению Колесниченко, лежит и в плоскости дипломатии, а не только боевых действий."Вопрос буферной зоны – красивая и грамотная дипломатическая игра, и с нашей стороны это посыл в поле информационной войны. Мы даем новую пищу для размышлений. И она (буферная зона – ред.) может быть очень большая, ведь мы же хотим защитить свою территорию и граждан", – считает Колесниченко.Создание буферной зоны, по его мнению, будет продолжаться до тех пор, "пока коллективный Запад не опомнится и не осознает, что следующим этапом может быть демонтаж политической системы Евросоюза".Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь киевскому режиму со стороны Запада будет продолжаться.22 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны заявил, что Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей страны. Он подчеркнул, что эта необходимость связана с действиями врага, который не прекращает обстрелов российского приграничья и, как правило, выбирает цели, не имеющие военного значения, в том числе жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД

https://crimea.ria.ru/20250523/vopros-legitimnosti-zelenskogo-budet-reshayuschim-dlya-uregulirovaniya--mid-rf-1146652566.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко