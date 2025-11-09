Рейтинг@Mail.ru
На Украине расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости Крым, 09.11.2025
На Украине расширили зону принудительной эвакуации
На Украине расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости Крым, 09.11.2025
На Украине расширили зону принудительной эвакуации
Власти киевского режима расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил... РИА Новости Крым, 09.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Власти киевского режима расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. Например, людей эвакуируют из Харьковской области, а также Сумской.В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
РИА Новости Крым
На Украине расширили зону принудительной эвакуации

Зону принудительной эвакуации расширили на Украине

20:41 09.11.2025 (обновлено: 20:42 09.11.2025)
 
