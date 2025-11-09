https://crimea.ria.ru/20251109/na-ukraine-rasshirili-zonu-prinuditelnoy-evakuatsii-1150771345.html
На Украине расширили зону принудительной эвакуации
На Украине расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости Крым, 09.11.2025
На Украине расширили зону принудительной эвакуации
Власти киевского режима расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T20:41
2025-11-09T20:41
2025-11-09T20:42
украина
днепропетровская область
новости
эвакуация
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Власти киевского режима расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. Например, людей эвакуируют из Харьковской области, а также Сумской.В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдняРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
На Украине расширили зону принудительной эвакуации
Зону принудительной эвакуации расширили на Украине
20:41 09.11.2025 (обновлено: 20:42 09.11.2025)