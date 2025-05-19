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Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области
Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области
Почти 65% жителей населенных пунктов Сумской области, подлежащих обязательной эвакуации, уже вывезены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T17:10
2025-05-19T17:19
сумская область
новости
эвакуация
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Почти 65% жителей населенных пунктов Сумской области, подлежащих обязательной эвакуации, уже вывезены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника областной военной администрации области Олега Григорова.По информации Григорова, в зону обязательной эвакуации в Сумской области попадают 202 населенных пункта. При этом точное количество жителей, ранее проживавших в этих районах, а также сроки проведения эвакуации чиновник не уточнил.Украинские власти регулярно объявляют о проведении обязательной и принудительной эвакуации в прифронтовых районах. Так, ранее массовый вывоз граждан, включая детей и пожилых людей, проводился в Авдеевке в ДНР, а также в населенных пунктах Херсонской области. Оттуда, по сообщениям украинских СМИ, выехало большинство местных жителей. Однако часть отказывается покидать свои дома.Сумская область расположена на границе с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр – город Сумы – находится менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Через него проходит трасса, соединяющая украинский город с российской Суджей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской областиВласти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуацииЭвакуация из 344 населенных пунктов объявлена в Харьковской области
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РИА Новости Крым
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96
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сумская область, новости, эвакуация, украина
Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области

При эвакуации в Сумской области из 202 населенных пунктов вывезены почти 65% жителей

17:10 19.05.2025 (обновлено: 17:19 19.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭвакуация
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Почти 65% жителей населенных пунктов Сумской области, подлежащих обязательной эвакуации, уже вывезены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника областной военной администрации области Олега Григорова.
"Эвакуировано почти 65% населения, это около 56 тысяч человек. 804 ребенка, которые подлежали обязательной эвакуации, эвакуированы", – заявил он украинскому телеканалу "Общественное".
По информации Григорова, в зону обязательной эвакуации в Сумской области попадают 202 населенных пункта. При этом точное количество жителей, ранее проживавших в этих районах, а также сроки проведения эвакуации чиновник не уточнил.
Украинские власти регулярно объявляют о проведении обязательной и принудительной эвакуации в прифронтовых районах. Так, ранее массовый вывоз граждан, включая детей и пожилых людей, проводился в Авдеевке в ДНР, а также в населенных пунктах Херсонской области. Оттуда, по сообщениям украинских СМИ, выехало большинство местных жителей. Однако часть отказывается покидать свои дома.
Сумская область расположена на границе с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр – город Сумы – находится менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Через него проходит трасса, соединяющая украинский город с российской Суджей.
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Сумская областьНовостиЭвакуацияУкраина
 
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