https://crimea.ria.ru/20250519/obyazatelnaya-evakuatsiya-idet-v-202-naselennykh-punktakh-sumskoy-oblasti-1146539825.html

Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области

Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области

Почти 65% жителей населенных пунктов Сумской области, подлежащих обязательной эвакуации, уже вывезены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T17:10

2025-05-19T17:10

2025-05-19T17:19

сумская область

новости

эвакуация

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Почти 65% жителей населенных пунктов Сумской области, подлежащих обязательной эвакуации, уже вывезены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника областной военной администрации области Олега Григорова.По информации Григорова, в зону обязательной эвакуации в Сумской области попадают 202 населенных пункта. При этом точное количество жителей, ранее проживавших в этих районах, а также сроки проведения эвакуации чиновник не уточнил.Украинские власти регулярно объявляют о проведении обязательной и принудительной эвакуации в прифронтовых районах. Так, ранее массовый вывоз граждан, включая детей и пожилых людей, проводился в Авдеевке в ДНР, а также в населенных пунктах Херсонской области. Оттуда, по сообщениям украинских СМИ, выехало большинство местных жителей. Однако часть отказывается покидать свои дома.Сумская область расположена на границе с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр – город Сумы – находится менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Через него проходит трасса, соединяющая украинский город с российской Суджей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской областиВласти Днепропетровской области призвали жителей к добровольной эвакуацииЭвакуация из 344 населенных пунктов объявлена в Харьковской области

сумская область

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, новости, эвакуация, украина