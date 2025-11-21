https://crimea.ria.ru/20251121/kapremont-stadiona-v-feodosii--kak-idut-i-kogda-zavershatsya-raboty-1151086440.html

Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы

Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы

В Феодосии завершается реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". Как рассказал РИА Новости Крым замначальника управления...

2025-11-21T18:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии завершается реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". Как рассказал РИА Новости Крым замначальника управления капитального строительства администрации города Александр Моисеев, строительная готовность объекта превысила 90%.За счет средств республики в границах объекта организована реконструкция трибун с просторным подтрибунным пространством, где выделено место для администрации, подсобные помещения, помещения для размещения команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Эксплуатироваться могут все четыре трибуны. Ранее на стадионе обновили покрытие поля и устроили прорезиненные беговые дорожки, сейчас выполнили освещение, устроили системы водоснабжение и водоотведения. Но главное – теперь на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.По его словам, работы ведет местный подрядчик за счет средств республиканского бюджета. Изначально на эти цели было выделено около 220 млн рублей. Однако позже добавили еще 21 миллион, чтобы отремонтировать небольшое поле для самых маленьких спортсменов."Решение о выделении дополнительного финансирования принято в связи с тем, что стадион пользуется большим спросом. Здесь занимаются 180 детей, не считая взрослых. Поэтому решено обустроить еще одно маленькое поле для детей: добавить замену покрытия, устройство освещения и ограждение", – рассказал собеседник агентства.Другие новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов, сообщал в начале ноября глава республики Сергей Аксенов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 - в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали. Кроме того, по 10 млн рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов - в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл спортивный комплекс в КрымуРемонт стадиона в Керчи – как идет работаКакие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году

