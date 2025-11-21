Рейтинг@Mail.ru
Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251121/kapremont-stadiona-v-feodosii--kak-idut-i-kogda-zavershatsya-raboty-1151086440.html
Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы
Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы
В Феодосии завершается реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". Как рассказал РИА Новости Крым замначальника управления... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T18:47
2025-11-21T18:47
эксклюзивы риа новости крым
феодосия
новости крыма
крым
видео
реконструкция
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151085762_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_199740ed617b0e67098e9bdeb47371bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии завершается реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". Как рассказал РИА Новости Крым замначальника управления капитального строительства администрации города Александр Моисеев, строительная готовность объекта превысила 90%.За счет средств республики в границах объекта организована реконструкция трибун с просторным подтрибунным пространством, где выделено место для администрации, подсобные помещения, помещения для размещения команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Эксплуатироваться могут все четыре трибуны. Ранее на стадионе обновили покрытие поля и устроили прорезиненные беговые дорожки, сейчас выполнили освещение, устроили системы водоснабжение и водоотведения. Но главное – теперь на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.По его словам, работы ведет местный подрядчик за счет средств республиканского бюджета. Изначально на эти цели было выделено около 220 млн рублей. Однако позже добавили еще 21 миллион, чтобы отремонтировать небольшое поле для самых маленьких спортсменов."Решение о выделении дополнительного финансирования принято в связи с тем, что стадион пользуется большим спросом. Здесь занимаются 180 детей, не считая взрослых. Поэтому решено обустроить еще одно маленькое поле для детей: добавить замену покрытия, устройство освещения и ограждение", – рассказал собеседник агентства.Другие новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов, сообщал в начале ноября глава республики Сергей Аксенов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 - в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали. Кроме того, по 10 млн рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов - в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл спортивный комплекс в КрымуРемонт стадиона в Керчи – как идет работаКакие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151085762_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8953841bfc1b68930feefb4f94f38d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, новости крыма, крым, видео, реконструкция, спорт
Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы

Реконструкция стадиона в Феодосии выполнена на 90% – власти

18:47 21.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии завершается реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". Как рассказал РИА Новости Крым замначальника управления капитального строительства администрации города Александр Моисеев, строительная готовность объекта превысила 90%.
"Работы начаты в декабре 2024 года. В настоящий момент они находятся на стадии завершения. Процент строительной готовности – более 90%. Окончание запланировано на декабрь 2025 года", – рассказал Моисеев в рамках выезда на объект.
За счет средств республики в границах объекта организована реконструкция трибун с просторным подтрибунным пространством, где выделено место для администрации, подсобные помещения, помещения для размещения команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Эксплуатироваться могут все четыре трибуны. Ранее на стадионе обновили покрытие поля и устроили прорезиненные беговые дорожки, сейчас выполнили освещение, устроили системы водоснабжение и водоотведения. Но главное – теперь на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.
© РИА Новости КрымСтадион имени Шайдерова в Феодосии
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
1 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтадион имени Шайдерова в Феодосии
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
2 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтадион имени Шайдерова в Феодосии
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
3 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтадион имени Шайдерова в Феодосии
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
4 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтадион имени Шайдерова в Феодосии
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
5 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
1 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
2 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
3 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
4 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым
5 из 5
Стадион имени Шайдерова в Феодосии
© РИА Новости Крым

"По залу, который мы построили, управление спорта совместно с профильным министерством примет решение, какие именно секции тут будут находиться. Все пространство будет разделено на несколько площадок. Уже сейчас точно известно, что это будет волейбольный зал, еще рассматриваются теннисный корт, баскетбол, футбол", – говорит представитель феодосийского УКС.

По его словам, работы ведет местный подрядчик за счет средств республиканского бюджета. Изначально на эти цели было выделено около 220 млн рублей. Однако позже добавили еще 21 миллион, чтобы отремонтировать небольшое поле для самых маленьких спортсменов.
"Решение о выделении дополнительного финансирования принято в связи с тем, что стадион пользуется большим спросом. Здесь занимаются 180 детей, не считая взрослых. Поэтому решено обустроить еще одно маленькое поле для детей: добавить замену покрытия, устройство освещения и ограждение", – рассказал собеседник агентства.
Другие новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов, сообщал в начале ноября глава республики Сергей Аксенов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 - в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали. Кроме того, по 10 млн рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов - в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа
Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымФеодосияНовости КрымаКрымВидеоРеконструкцияСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01ПВО отработала над Крымом
20:47Путин сделал заявление о плане США по Украине
20:43Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
20:20Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян
19:52Такого не было никогда: майское тепло придет в Крым в субботу
19:21В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном
19:14Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
19:11Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен
19:07Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России
18:47Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы
18:29Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из России
18:13На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго
17:44Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
17:41Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
17:33На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
17:26Рейд в Севастополе закрыли
17:12В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы
17:03Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
16:50Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов
16:37Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"
Лента новостейМолния