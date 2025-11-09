https://crimea.ria.ru/20251109/sergey-lavrov-rossiya-ne-budet-ugovarivat-ssha-prodlit-ogranicheniya-dsnv-1150759839.html

Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ

Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ

Москва ожидает, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по украинскому урегулированию, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

2025-11-09

2025-11-09T10:30

2025-11-09T11:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Москва ожидает, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по украинскому урегулированию, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью РИА Новости он указал на принципиальность позиции по территориальной целостности России, описал реакцию США на идею продления лимитов по ДСНВ и рассказал об ответе в случае хищения ЕС российских активов.Президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Были ли какие-то ответные сигналы от США? Предлагала ли Москва Вашингтону встречу, чтобы обсудить так называемое время пост-ДСНВ? Если да, то на каком уровне?- Выдвинутая президентом конструктивная инициатива в сфере "пост-ДСНВ" говорит сама за себя. Она лишена "двойного дна", предельно проста для понимания. Ее практическая реализация не потребует каких-либо специфических дополнительных усилий. Поэтому не видим необходимости в углубленном обсуждении нашей идеи.Единственное, что нужно – это взаимность со стороны США: мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться. Разумеется, если у американцев возникнут вопросы, то они всегда могут их нам задать.Пока содержательной реакции от Вашингтона не поступало. Как нам было сказано по дипломатическим каналам, "вопрос рассматривается".Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным.Какой сейчас главный камень преткновения в переговорах с США по урегулированию вокруг Украины? Где мы готовы пойти на уступки, а где нет?- Достигнутые в ходе российско-американского саммита на Аляске 15 августа понимания по Украине сформулированы на основе условий справедливого и устойчивого урегулирования, изложенных президентом Путиным еще в июне 2024 года в ходе его встречи с руководством нашего министерства. Приняты во внимание и предложения, которые незадолго до Анкориджа передал нам спецпредставитель президента США С.Уиткофф.Тогда американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Владимир Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны".Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе. При этом акцентирую: несмотря на их – по сути – компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это. Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принявших в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах судьбоносные решения о воссоединении с исторической Родиной. Не забываем и о необходимости устранения первопричин конфликта, которые мы много раз называли.Какой будет ответ России, если замороженные активы Российской Федерации направят на помощь Киеву?- Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков. Такие действия – открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов. Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует.Конфискация наших ЗВР не спасет киевских протеже "единой Европы". Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится. Видя это, не все в Евросоюзе готовы слепо идти на подобные шаги, чреватые еще и серьезными репутационными рисками для еврозоны как территории экономической деятельности.Администрация США сообщала Вам о готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана?- По понятным причинам мы не раскрываем все детали обсуждений с американской стороной по украинскому вопросу, хотя когда в СМИ вбрасывают откровенные фейки, мы естественно делаем соответствующие комментарии. Дискуссия охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту. Хотя именно так пытаются "изображать" переговоры некоторые журналисты и эксперты, что в корне неверно.Еще раз повторю, что завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией. Так что вопрос о принадлежности полуострова для нас закрыт.Когда и где может пройти встреча российской и американской делегаций по взаимным раздражителям Российской Федерации и США? А Ваша встреча с Марко Рубио? Где и когда она может состояться?- Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго.С приходом новой администрации мы ощутили готовность с ее стороны возобновить диалог. Он идет, но не так быстро, как хотелось бы. Весной было проведено два раунда консультаций, достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств.Со своей стороны, в рамках этого диалога считаем важным не ограничиваться только проблемами дипмиссий. Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Дональда Трампа. Тогда еще кандидат в советники по нацбезопасности Флинн звонил нашему послу и от имени будущего президента США просил не реагировать резко на провокации уходящей демократической администрации: мол, вот въедем в Белый дом и все утрясем. Пока ждем. Американской стороне переданы наши предложения и по дипнедвижимости и по авиасообщению. Сейчас идут рабочие контакты насчет возможности продолжения диалога.Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

