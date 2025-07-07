https://crimea.ria.ru/20250707/kogda-v-krym-snova-poletyat-samolety--zayavlenie-aksenova-1147776667.html

Когда в Крым снова полетят самолеты – заявление Аксенова

Когда в Крым снова полетят самолеты – заявление Аксенова - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Когда в Крым снова полетят самолеты – заявление Аксенова

Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина. Об... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T15:40

2025-07-07T15:40

2025-07-07T15:44

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.По словам Аксенова, несмотря на временное закрытие воздушной гавани Крыма по соображениям безопасности, в аэропорту проводятся все необходимые работы по его содержанию. Сотрудники регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других аэропортах страны.Руководитель региона подчеркнул, что авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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