Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы
Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы
Не все страны в Европе готовы, как Польша или Румыния, заниматься радикальным авантюризмом, именно поэтому инцидент с дронами произошел в этих двух странах. Они РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T16:16
2025-09-15T16:26
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей манойло
политика
украина
польша
румыния
россия
беспилотник (бпла, дрон)
Польша и Румыния спешат ввести воинский контингент на Украину "для защиты", чтобы прибрать к рукам часть ее оставшихся территорий – мнение
Польша и Румыния спешат ввести воинский контингент на Украину "для защиты", чтобы прибрать к рукам часть ее оставшихся территорий – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Не все страны в Европе готовы, как Польша или Румыния, заниматься радикальным авантюризмом, именно поэтому инцидент с дронами произошел в этих двух странах. Они рискуют, спеша ввести воинский контингент на Украину "для защиты", чтобы прибрать к рукам часть ее оставшихся территорий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Вне всяких сомнений, инциденты с дронами в небе над странами Европы являются самой обыкновенной провокацией, причем примитивной, уверен Манойло."То в Польше появились "российские" беспилотники, то в Румынию беспилотник залетел. И, с одной стороны, здесь самый дешевый "развод", что вот: Российская Федерация не контролирует свои беспилотники, которые залетают куда угодно, а заряд у них может быть чрезвычайно опасный, вплоть до ядерного – скажут западные СМИ. А во-вторых, вокруг этого инцидента раскручивается волна, что Россия угрожает западному миру", – пояснил политолог.России все это невыгодно и абсолютно не нужно, считает Манойло. Более того, такое "совершенно детское поведение", которое европейцы пытаются приписать Российской Федерации, в принципе ей не свойственно, добавил он."Если мы бьем, то бьем, если нужно – выжидаем. Но мелочевкой не занимаемся, нам это не интересно", – заметил политолог.А вот Европе как раз наоборот такие инциденты на руку, потому что способствуют возвращению России образа врага, угрожающего всем и каждому, а этот образ уже начал распадаться, потому что симпатии в Европе к России растут, отметил Манойло.Но есть и еще одна важная причина, которая объясняет, почему дроны "из России" попали в небо именно Польши и Румынии, считает Манойло."Потому что, обратите внимание, куда дроны залетают, они же в Цюрих не летят, в Голландию? Они якобы летят в Польшу и Румынию – все не случайно. По всей видимости, не все готовы заниматься авантюризмом в радикальном ключе", – заметил эксперт.А Польша и Румыния, судя по всему, готовы рискнуть и ввести своих военных на Украину, мотивировав это якобы ее защитой, а на самом деле попросту оккупировать те украинские территории, которые считают исторически своими, уверен политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках Что показал налет дронов на Польшу – мнение Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО
мнения, андрей манойло, политика, украина, польша, румыния, россия, беспилотник (бпла, дрон)
Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы

Дроны появились именно в небе над Польшей не случайно – мнение

16:16 15.09.2025 (обновлено: 16:26 15.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Не все страны в Европе готовы, как Польша или Румыния, заниматься радикальным авантюризмом, именно поэтому инцидент с дронами произошел в этих двух странах. Они рискуют, спеша ввести воинский контингент на Украину "для защиты", чтобы прибрать к рукам часть ее оставшихся территорий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Польша и Румыния спешат ввести воинский контингент на Украину "для защиты", чтобы прибрать к рукам часть ее оставшихся территорий – мнение
16:16
Вне всяких сомнений, инциденты с дронами в небе над странами Европы являются самой обыкновенной провокацией, причем примитивной, уверен Манойло.
"То в Польше появились "российские" беспилотники, то в Румынию беспилотник залетел. И, с одной стороны, здесь самый дешевый "развод", что вот: Российская Федерация не контролирует свои беспилотники, которые залетают куда угодно, а заряд у них может быть чрезвычайно опасный, вплоть до ядерного – скажут западные СМИ. А во-вторых, вокруг этого инцидента раскручивается волна, что Россия угрожает западному миру", – пояснил политолог.
России все это невыгодно и абсолютно не нужно, считает Манойло. Более того, такое "совершенно детское поведение", которое европейцы пытаются приписать Российской Федерации, в принципе ей не свойственно, добавил он.
"Если мы бьем, то бьем, если нужно – выжидаем. Но мелочевкой не занимаемся, нам это не интересно", – заметил политолог.
А вот Европе как раз наоборот такие инциденты на руку, потому что способствуют возвращению России образа врага, угрожающего всем и каждому, а этот образ уже начал распадаться, потому что симпатии в Европе к России растут, отметил Манойло.

"Тот негатив, который был ранее накачан, выветривается, и надо его каким-то образом восстанавливать. Потому что именно на этом образе и построена значительная часть современной европейской политики. К тому же, внешняя "угроза" хорошо консолидирует", – добавил он.

Но есть и еще одна важная причина, которая объясняет, почему дроны "из России" попали в небо именно Польши и Румынии, считает Манойло.
"Потому что, обратите внимание, куда дроны залетают, они же в Цюрих не летят, в Голландию? Они якобы летят в Польшу и Румынию – все не случайно. По всей видимости, не все готовы заниматься авантюризмом в радикальном ключе", – заметил эксперт.
А Польша и Румыния, судя по всему, готовы рискнуть и ввести своих военных на Украину, мотивировав это якобы ее защитой, а на самом деле попросту оккупировать те украинские территории, которые считают исторически своими, уверен политолог.

"Польша находится в авангарде этого движения, и нужен некий формальный повод. Допустим, зайти на территорию Западной Украины, бывших Восточных Кресов, для защиты от дронов, которые якобы уже перелетают через границу, и так, чтобы перехватывать их еще в буферной зоне. А буферной зоной для Польши может быть вся Западная Украина. Для Румынии – Одесса и Одесская область и так далее", – подытожил эксперт.

