https://crimea.ria.ru/20250915/gotovy-risknut-chto-znachit-intsident-s-dronami-v-nebe-nad-stranami-evropy-1149457517.html

Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы

Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы

Не все страны в Европе готовы, как Польша или Румыния, заниматься радикальным авантюризмом, именно поэтому инцидент с дронами произошел в этих двух странах. Они РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T16:16

2025-09-15T16:16

2025-09-15T16:26

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей манойло

политика

украина

польша

румыния

россия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173395_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1983c5cc20fb74cf7ce1d742fc7dfa64.jpg

Польша и Румыния спешат ввести воинский контингент на Украину "для защиты", чтобы прибрать к рукам часть ее оставшихся территорий – мнение Польша и Румыния спешат ввести воинский контингент на Украину "для защиты", чтобы прибрать к рукам часть ее оставшихся территорий – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Не все страны в Европе готовы, как Польша или Румыния, заниматься радикальным авантюризмом, именно поэтому инцидент с дронами произошел в этих двух странах. Они рискуют, спеша ввести воинский контингент на Украину "для защиты", чтобы прибрать к рукам часть ее оставшихся территорий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Вне всяких сомнений, инциденты с дронами в небе над странами Европы являются самой обыкновенной провокацией, причем примитивной, уверен Манойло."То в Польше появились "российские" беспилотники, то в Румынию беспилотник залетел. И, с одной стороны, здесь самый дешевый "развод", что вот: Российская Федерация не контролирует свои беспилотники, которые залетают куда угодно, а заряд у них может быть чрезвычайно опасный, вплоть до ядерного – скажут западные СМИ. А во-вторых, вокруг этого инцидента раскручивается волна, что Россия угрожает западному миру", – пояснил политолог.России все это невыгодно и абсолютно не нужно, считает Манойло. Более того, такое "совершенно детское поведение", которое европейцы пытаются приписать Российской Федерации, в принципе ей не свойственно, добавил он."Если мы бьем, то бьем, если нужно – выжидаем. Но мелочевкой не занимаемся, нам это не интересно", – заметил политолог.А вот Европе как раз наоборот такие инциденты на руку, потому что способствуют возвращению России образа врага, угрожающего всем и каждому, а этот образ уже начал распадаться, потому что симпатии в Европе к России растут, отметил Манойло.Но есть и еще одна важная причина, которая объясняет, почему дроны "из России" попали в небо именно Польши и Румынии, считает Манойло."Потому что, обратите внимание, куда дроны залетают, они же в Цюрих не летят, в Голландию? Они якобы летят в Польшу и Румынию – все не случайно. По всей видимости, не все готовы заниматься авантюризмом в радикальном ключе", – заметил эксперт.А Польша и Румыния, судя по всему, готовы рискнуть и ввести своих военных на Украину, мотивировав это якобы ее защитой, а на самом деле попросту оккупировать те украинские территории, которые считают исторически своими, уверен политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках Что показал налет дронов на Польшу – мнение Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО

https://crimea.ria.ru/20250915/eto-voyna-medvedev-ob-idee-razreshit-nato-sbivat-drony-nad-ukrainoy-1149453846.html

украина

польша

румыния

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, политика, украина, польша, румыния, россия, беспилотник (бпла, дрон)