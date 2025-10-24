https://crimea.ria.ru/20251024/v-polshe-voennyy-bespilotnik-poteryal-svyaz-i-rukhnul-1150399295.html

В Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул

В Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул - РИА Новости Крым, 24.10.2025

В Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул

Военный беспилотник рухнул в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства в центральной части Польши. Предварительная причина аварии - потеря связи, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Военный беспилотник рухнул в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства в центральной части Польши. Предварительная причина аварии - потеря связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RMF24."Потеря связи – причина крушения дрона в Иновроцлаве", - сообщает радиостанция.Военный дрон повредил автомобиль Польской почты.Не исключено, что организация потребует компенсацию в соответствии с Гражданским кодексом, поскольку оператор, выполнявший полет, был застрахован от потери связи с устройством, отметил в комментарии радиостанции майор Доминик Майк из военной полиции Быдгощи.Накануне Польская группа вооружений (PGZ) сообщила о падении на гражданской территории учебного беспилотника Военного авиационного завода №2. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины ЧП устанавливают специалисты Военного авиазавода №2 и военной жандармерии.По информации экс-министра национальной обороны Бартоша Ковнацкого, это уже второй подобный инцидент, сообщает СМИ.Ранее Североатлантический совет возложил на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками и самолетами в воздушном пространстве Польши, Эстонии и других стран. В российском МИД эти обвинения назвали бездоказательными.

польша

2025

Новости

